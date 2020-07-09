Як носити захисну маску так, щоб не боліли вуха: оригінальні зачіски

Необхідність носити захисні маски ще може тривати довго, і проводити у ній весь день буває некомфортно. Однією із найбільших проблем є втома вух, на яких тримається маска. Проте оригінальні зачіски можуть допомогти вам позбутися цього.

Носіння захисної маски на обличчі – це найменше, що ми можемо зробити, аби запобігти поширенню COVID-19. Можна полегшити виконання цієї рекомендації, щоб не виникало натирання та відчуття потягування на задній частині вух. Cosmopolitan запропонував небанальне вирішення.

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Звісно, можна обрати маску різного типу та зручнішу, але інколи вони бувають надто дорогими або на роботі зобов’язують носити лише конкретний різновид засобу індивідуального захисту. Тому зачіски із використанням маски зараз актуальні. На своїх сторінках в інстаграмі модні блогерки запропонували різноманітні варіанти, як можна застосувати маску для своєї зачіски, де її потрібно закріпити, щоб не втомлювалися вуха.

Навіть з маскою можна виглядати стильно та мило. Вам знадобляться певні аксесуари для волосся, щоб повторити запропоновані зачіски. Проте вони, напевно, є у кожної жінки. Це спеціальні гумки та кілька шпильок. А для деяких зачісок можна використати навіть мінізатискачі для паперу, якщо ваша косметичка не є багатою на приладдя для волосся.

У цьому нижченаведеному прикладі можна обійтися без перлів, але ідею для зав’язування маски за хвостик можна взяти собі на озброєння у боротьбі проти втоми нижньої частини вух. Аби додати позитиву у карантинні будні, носіть маски із малюнком, якщо дозволяють на роботі, бо на вулицю чи в магазин і так немає різниці, що зображено на масці. Таким чином ви сприятимете зникненню коронавірусу та піднімете настрій собі й оточуючим.