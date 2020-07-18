Влітку 2020 в моду повернулися кольорові шпильки для волосся, які використовувала для своєї зачіски чи не кожна дівчина в 90-х. Новий тренд можна спробувати на собі у різних інтерпретаціях. За допомогою шпильок різного кольору та форми можна відчути на собі особливості стилю того часу.

Разом із поясами у вигляді ланцюжків та хустинками для волосся у сучасну моду з 90-х повернулися різнокольорові тримачі для волосся. Cosmopolitan поділився, як їх можна інтегрувати у свою зачіску.

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Кілька десятиліть тому дітям прикрашали волосся за допомогою маленьких спеціальних затискачів, які були виконані у різноманітних яскравих кольорах та у формі метеликів. Якщо ви були серед таких дівчаток і зберегли дитячі аксесуари, то тепер знову можете сміливо їх використовувати.

В інстаграмі на сторінці модного мультибрендового інтернет-магазину ASOS нещодавно опублікували світлину, на якій волосся дівчини прикрашають багато модних шпильок-метеликів. В описі до публікації додали, що таких аксесуарів ніколи не може бути забагато.

Аксесуари для волосся можна носили не лише тоді, коли просто розпускаєте локони. Ними також можна прикрасити інші зачіски: коси, пучок, хвіст.