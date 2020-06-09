Видалення волосся на ногах звичайною бритвою є найдешевшим, найшвидшим та найпростішим методом. Проте нові схожі процедури завдяки своєму довготривалому ефекту складають неабияку конкуренцію старому перевіреному бриттю власноруч. Якщо уникати поширених помилок, то ви зможете ще довго не нарікати на бритву і бути задоволеною гладенькими ніжками.

Влітку особливо хочеться продемонструвати красу своїх ніг. Напевно, кожній доводилося хоч раз у житті одягати джинси, коли так хотілось би шорти чи спідницю, але легка щетина на ногах не дозволяла. Її можна легко позбутися без негативних наслідків у вигляді врослого волосся чи подразнення, якщо знати про поради від ютуб-каналу Шпильки. Корисно знати: Як доглядати за шкірою ніг вдома Помилки під час бриття ніг Не розпарювати шкіру перед бриттям: найкраще брити ноги опісля прийняття душу чи ванни, тоді волосся стає м’якшим, а процес – легшим.

найкраще брити ноги опісля прийняття душу чи ванни, тоді волосся стає м’якшим, а процес – легшим. Не скрабувати шкіру перед видаленням волосся: відлущення ороговілих частинок шкіри захищає ваше тіло від подразнень, а також гарантує якісніший процес бриття.

відлущення ороговілих частинок шкіри захищає ваше тіло від подразнень, а також гарантує якісніший процес бриття. Швидко брити ноги: аби отримати кращий та довготриваліший результат не спішіть, а повільно та ретельно видаляйте волосся бритвою.

аби отримати кращий та довготриваліший результат не спішіть, а повільно та ретельно видаляйте волосся бритвою. Брити ноги, коли на них є подразнення та запалення: категорично не можна, бо ви стороннім втручанням леза лише погіршите ситуацію.

Як правильно брити ноги / Фото Pexels Приймати ванну чи душ одразу після бриття, потім швидко витиратися і одягатися: можна отримати подразнення.

можна отримати подразнення. Користуватися негострою бритвою: у кращому випадку просто не буде ефекту, а в гіршому – подразнення. Змінюйте бритву після 3-4 використань.

у кращому випадку просто не буде ефекту, а в гіршому – подразнення. Змінюйте бритву після 3-4 використань. Бритися перед тим, як збираєтеся йти засмагати: щоб запобігти проблем зі шкірою внаслідок потрапляння прямих сонячних променів, коли вона особливо чутлива після бриття, видаляйте волосся на ногах за 12 годин до виходу на сонце.

щоб запобігти проблем зі шкірою внаслідок потрапляння прямих сонячних променів, коли вона особливо чутлива після бриття, видаляйте волосся на ногах за 12 годин до виходу на сонце. Міцно витирати ноги жорстким рушником та наносити зволожувальний крем на суху шкіру: будь-який крем краще вбирається у шкіру, якщо вона трішки волога.

Красиві і гладкі ноги після правильного бриття / Фото Pexels Бриття по сухій шкірі: якщо не хочете подразнення та врослого волосся, то епілюйте ноги із використанням спеціального засобу для цього або хоча б із водою.

якщо не хочете подразнення та врослого волосся, то епілюйте ноги із використанням спеціального засобу для цього або хоча б із водою. Користуватися милом замість гелю або пінки для бриття: призначені безпосередньо для бриття засоби містять зволожувальні компоненти, а мило лише пересушує шкіру.

призначені безпосередньо для бриття засоби містять зволожувальні компоненти, а мило лише пересушує шкіру. Декілька разів застосовувати одноразову бритву: її слід викидати після 1-2 процедур бриття, щоб уникнути порізів та подразнення.