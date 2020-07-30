Коли жінкам не вдається влітку засмагнути природним способом, то вони звертаються до дієвого та перевіреного продукту, який забезпечить їм бажаний смуглявий відтінок шкіри мінімум на 3 тижні. Проте можна отримати не такий ефект, якого ви очікували, якщо не знаєте, яких помилок слід уникати під час нанесення автозасмаги.

Нанесення автозасмаги не є такою легкою процедурою, як здається на перший погляд. До неї потрібно готуватися заздалегідь та не забувати про догляд опісля. Журнал Grazia розповів, що потрібно дотримуватися інструкції на упаковці автозасмаги та про те, яких помилок не можна робити.

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Поширені помилки під час нанесення автозасмаги

Відсутність підготовки. Багато жінок нехтують скрабування шкіри перед використанням автозасмаги. Саме скраб забезпечить рівномірний вигляд засмаги по всьому тілу, захистить від появи небажаних плям та смужок.

Багато жінок нехтують скрабування шкіри перед використанням автозасмаги. Саме скраб забезпечить рівномірний вигляд засмаги по всьому тілу, захистить від появи небажаних плям та смужок. Нанесення надто товстого шару автозасмаги. Засіб потрібно наносити ретельно та уникати потрапляння великої кількості продукту на шкіру. Покриття автозасмагою повинно бути тонким, щоб не утворювати неестетичної текстури.



Якою повинна бути ідеальна засмага / Фото Unsplash

Відсутність спеціальної рукавички для нанесення автозасмаги. Саме завдяки їй можна зробити свою засмагу бездоганною. За допомогою долонь ви не зможете досягти такого ефекту. Залишки продукту на рукавичці використайте на ступні ніг та кисті рук.

Саме завдяки їй можна зробити свою засмагу бездоганною. За допомогою долонь ви не зможете досягти такого ефекту. Залишки продукту на рукавичці використайте на ступні ніг та кисті рук. Розподілення автозасмаги лише по обличчі. Також не слід забувати про нанесення засобу на шию, ділянку декольте та на шкіру за вухами. Таким чином ви уникнете некрасивого контрасту між білою шиєю та засмаглим обличчям.



Як не можна наносити автозасмагу / Фото Unsplash