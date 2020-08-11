Якщо не робити ревізію у своїй косметичці регулярно, то вона дуже швидко наповнюється непотрібними і простроченими продуктами. Професійні організатори рекомендують позбуватися від предметів краси, якими ви не користуєтеся, аби звільнити місце для нових.

Щоб зрозуміти, яку косметика чи б’юті-інструменти вам потрібно залишити, варто дізнатися про поради, які зібрав Stylist від експертів. Вони наголошують, що до очищення косметички від зайвих товарів краси необхідно підходити однаково відповідально, як і до їхньої купівлі. Корисно знати: Чи тестували вашу косметику на тваринах: покрокова інструкція, як це дізнатися Поради, як навести порядок у косметичці Згадайте, як довго у вас лежить цей продукт. Понюхайте його (інколи непридатна для застосування косметика може мати специфічний запах), зверніть увагу на термін придатності, подумайте, чи ще користуватиметеся ним. Якщо ні – у смітник.

Понюхайте його (інколи непридатна для застосування косметика може мати специфічний запах), зверніть увагу на термін придатності, подумайте, чи ще користуватиметеся ним. Якщо ні – у смітник. Правило "коли я востаннє його використовувала". Бувають випадки, коли ви залишаєте косметику для подальшого застосування, але вона не наступає декілька років. У такому разі позбудьтеся її.

Бувають випадки, коли ви залишаєте косметику для подальшого застосування, але вона не наступає декілька років. У такому разі позбудьтеся її. Купили і не використовували. Не варто шкодувати про те, що ви витратили гроші, але так і не спробували косметику. Запитайте себе і дайте правдиву відповідь, чи ви будете коли-небудь нею користуватися. Також якщо засіб придатний для застосування, то його можна подарувати подрузі чи другу.

Як уникати зайвих продуктів в косметичці / Фото Pexels Подаруйте ті предмети краси, які вам непотрібні. У багатьох притулках та благодійних організаціях завжди із радістю приймають приналежності для гігієни та макіяжу, які ще не є відкритими. Робіть це перед тим, коли збираєтеся відкрити косметичний продукт, але не впевнені, що продовжите ним користуватися.

У багатьох притулках та благодійних організаціях завжди із радістю приймають приналежності для гігієни та макіяжу, які ще не є відкритими. Робіть це перед тим, коли збираєтеся відкрити косметичний продукт, але не впевнені, що продовжите ним користуватися. Уникайте повторних покупок. У косметичній крамниці пам’ятайте, що у вас вже є вдома. Намагайтеся купувати б’юті-продукцію лише тоді, коли вона справді потрібно. Приємніше робити покупки і не відчувати провини, що ви придбали зайве, допоки не закінчився попередній продукт.