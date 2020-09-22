Попри те, що голландська коса вважається більше літнім стилем зачіски, вона є ідеальним варіантом, як можна заплести своє волосся на навчання чи на роботу, не витративши багато часу та зусиль. Косу буде зручно відтворити на довгому волоссі або на середній довжині. Якщо ви часто практикуватиметеся, то зможете робити плетіння, як професіонал.