Як навчитися заплітати голландські коси: поради та техніка створення
Попри те, що голландська коса вважається більше літнім стилем зачіски, вона є ідеальним варіантом, як можна заплести своє волосся на навчання чи на роботу, не витративши багато часу та зусиль. Косу буде зручно відтворити на довгому волоссі або на середній довжині. Якщо ви часто практикуватиметеся, то зможете робити плетіння, як професіонал.
Перевагою зачіски "голландські коси" є те, зо вона допомагає захистити волосся. Тому восени погодні та інші несприятливі фактори не здатні сильно пошкодити волосяну структуру. Marie Claire поділився порадами та технікою створення голландської коси.
Цікаво знати: У будь-якій незрозумілій ситуації – омбре: як модно пофарбувати темне волосся
Як заплести голландські коси
- Підготовка. Насамперед потрібно підготувати необхідні інструменти, які вам знадобляться в процесі: дзеркало, гребінець, щітка для розчісування волосся та спеціальні гумки. Ретельно та повільно розчешіть волосся, щоб позбутися усіх вузлів. Якщо ви хочете заплести 2 косички, то зробіть рівний проділ волосся на дві частини: від чола до шиї. Оберіть бік, з якого хочете почати, а ті пасма, які вам поки що не будуть потрібними, закріпіть для зручності.
- Техніка. Як і для плетіння звичайної коси, почніть із невеликою частини волосся від самих кренів біля шкіри голови. Поділіть ці пасма на 3 секції і, не поспішаючи, починайте заплітати: праве пасмо покладіть під середнє, змінивши його положення, потім зліва покладіть пасмо вниз під середнє, знову ж змінюючи їхні положення. Після двох маніпуляцій починайте додавати волосся. З кожною взаємодією із правою та лівою секціями волосся додавайте потрошки розпущеного волосся в косу. Важливо робити це, стягуючи косу в напрямку потилиці, а не до обличчя. Саме для цього вам знадобиться дзеркало. Можливо, спочатку вам буде важко, але особливість голландської коси є те, що вона повинна лежати біля голови ззаду.
- Фініш. Коли ви успішно завершили плетіння і все розпущене волосся сформували в косу, то пора її закріпити. Вкінці ви не повинні підбирати інші пасма волосся. Вам необхідно завершити плетіння звичною технікою із 3 пасмами. Зав’яжіть косу гумкою для волосся і переходьте до плетіння наступної.
Дивіться відео, як правильно плести голландські коси:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter