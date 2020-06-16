Зазвичай знаменитості запам’ятовуються людям завдяки певним акцентам у своїй зовнішності, які роблять за допомогою макіяжу. Наприклад, Елізабет Тейлор, яка зіграла роль Клеопатри у 60-х роках, та її графічний мейк-ап очей чи брови Кари Делевінь у 2000. Тепер образ американської співачки Аріани Гранде у багатьох асоціюється із її ідеальними стрілками.