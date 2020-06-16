Спосіб намалювати стрілки, як в Аріани Гранде: поради від зіркового візажиста
Зазвичай знаменитості запам’ятовуються людям завдяки певним акцентам у своїй зовнішності, які роблять за допомогою макіяжу. Наприклад, Елізабет Тейлор, яка зіграла роль Клеопатри у 60-х роках, та її графічний мейк-ап очей чи брови Кари Делевінь у 2000. Тепер образ американської співачки Аріани Гранде у багатьох асоціюється із її ідеальними стрілками.
Досконалі стрілки чорної підводкою для очей та витончений високий хвіст із волосся – зірковий підпис Аріани Гранде. Її візажист Даніель Чинчилла поділився зі Stylist порадами для створення "крилатих" стрілок, як у співачки, аби кожна жінка могла їх намалювати самостійно вдома.
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Як намалювати такі стрілки підводкою для очей, як в Аріани Гранде
- Виберіть правильний інструмент. Придбайте підводку із пензликом, який має звужений кінчик. Він допоможе точніше промалювати стрілку.
- Досягніть симетрії. Стрілки повинні бути однаковими на обох верхніх повіках. Відтворити їх важко, тому скористайтеся лайфхаками. Прикладіть до зовнішніх кутиків очей візитну карточку або липку стрічку і проведіть лінію. Малювати стрілку варто поступово: нехай це будуть маленькі відрізки, кожен із яких продовжуватиме наступний.
- Не забудьте про лінію росту вій. Візажист Аріани Гранде зазначає, що таким чином створюється природний погляд, а вії стають візуально густішими. Повіки також варто нафарбувати. Використайте для них спеціальні тіні у теплих відтінках та бронзових тонах.
- Знайте, що личить вашій формі очей. Саме вона має великий вплив на майбутній результат. Наприклад, якщо у вас круглі очі, то потрібно робити стрілку довшою та із товстим хвостиком, аби візуально їх видовжити.
- Малюйте невеликими штрихами. На просторах інтернету можна знайти відео, на яких вчать малювати стрілку одним помахом руки. Натомість візажист, який працює із голлівудськими знаменитостями, наголошує, що для більшості людей нереально відтворити такий трюк. Тому розпочинайте створювати стрілку із кінця та маленькими штрихами рухайтеся всередину повіки.
- Зверніть увагу на коричневу підводку. Якщо ви лише вчитеся малювати стрілки, то робити це коричневим кольором буде зручніше. Також такий варіант більше підходить для щоденного макіяжу. А, збираючись на вечірку, практикуйте свої навички створення ідеальних стрілок чорною підводкою.