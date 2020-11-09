Як намалювати культові стрілки на повіках: поради від зіркового візажиста
Мабуть, кожна жінка мріє навчитися малювати ідеальні стрілки, як в Аріани Гранде, Тейлор Свіфт і Одрі Хепберн. Тому зірковий візажист Даніель Чінчілла поділився порадами, які допоможуть створити бездоганний макіяж очей зі стрілками. Важливо додати, що у цій справі вам допоможе практика. З першої спроби чудовий результат важко отримати.
Пухнасті вії і грайливі стрілки Одрі Хепберн з фільму "Сніданок у Тіффані" відтворюють й дотепер у макіяжі відомих знаменитостей. Даніель Чінчілла знає, як намалювати знамениті стрілки самостійно, пише Vogue.
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Як намалювати ідеальні стрілки
Візажист Даніель Чінчілла є творцем привабливих стрілок Аріани Гранде. Він знає усі тонкощі створення стрілок в стилі cat eye. Він каже: "Малювання стрілки в стилі cat eye залежить від форми очей, але є кілька стандартних кроків для досягнення потрібного ефекту. Наприклад, стрілки Тейлор Свіфт товщі на кінці і набагато тонші на внутрішній стороні повіки. Це допомагає візуально відкрити і підняти погляд".
Ідеальна стрілка починається з ідеального інструменту. Я вибираю підводку з надточним кінчиком, яким можна контролювати товщину штриха. Я починаю з промальовування вигину, а потім рухаюся до центру повіки. Потім малюю тонку лінію і додаю товщину стрілкою із зовнішнього боку ока,
– пояснює зірковий візажист.
Щодо стрілок, як в Одрі Хепберн, візажист рекомендує повторити ті ж кроки, але замість тонкої лінії в центральній частині повіки зробити таку ж товщину, що і на зовнішньому боці. Таким чином ви додасте до образу нотки сміливості. Аби стрілка мала виразний вигляд, нанесіть на повіки кремові тіні в тон шкіри.
Поради для малювання стрілок
- Симетричні стрілки. Щоб досягти бажаного результату, вам доведеться багато практикуватися. Адже Даніель зазначає: "Чим частіше ви малюєте, тим краще і легше виходить. Головне, озбройтеся підводкою, з якою зручно працювати".
- Коли малювати стрілки? Візажист Аріани Гранде каже, що він спочатку намагається малювати стрілки, а вже потім використовувати туш для вій. Також з оформленням брів він працює пізніше: коли стрілки вже створені, то можна побачити, що немає потреби сильно виділяти брови.
- Оформлення нижньої повіки. За рекомендацією зіркового майстра з макіяжу, для створення cat eye не потрібно виділяти підводкою нижню повіку. Достатньо просто нафарбувати верхні та нижні вії тушшю. Якщо у вас маленькі очі, то нижня стрілка може невдало відкрити погляд угору. Але власниці великих очей можуть експериментувати зі стрілками, щоб додати погляду привабливості.
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