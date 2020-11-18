Ідеальні сідниці є мрією кожної жінки, а красиве тіло – це результат регулярної роботи над собою. Ефективні вправи для стегон та сідниць необов’язково повинні бути надважкими. Свідоме виконання присідань, дотримуючись правильної техніки, може приємно здивувати вас результатом.

Регулярні тренування, здоровий спосіб життя та внутрішня гармонія сприяють швидшому досягненню бажаних змін свого тіла. На ютуб-каналі Workout опублікували відео, в якому професійна фітнес-тренерка розповідає та демонструє, як потрібно виконувати присідання, щоб вони мали ефект.

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Як накачати сідниці

Важливо додати, що дотримання графіку тренувань – це запорука успіху. Щоб повторити правильно присідання, вам не знадобиться жодного тренажера чи іншого спортивного інвентаря, лише ваша вага та хороший настрій.

Дивіться, як правильно присідати, щоб накачати сідниці: