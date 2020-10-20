Новий сезон є ідеальною порою для зміни іміджу. Наприклад, фарбування волосся в інший колір. Окрім того, що необхідно, аби він вам личив, перед записом до колориста дізнайтеся, які відтінки зараз в моді.

Експерти назвали головний hair-тренд і наймодніше фарбування осені та зими 2020, повідомляє НВ.

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Який колір волосся модний восени та взимку 2020

Авторитетні колористи рекомендують не фарбуватися в холодну пору року у надто темний відтінок. Незважаючи на те, що зазвичай перехід від теплої пори року до холодної ідеально підходить для фарбування волосся у темний колір, цього року варто обмежитися лише затемненням коренів.

"Медова розкіш" – саме так називають модний відтінок для фарбування волосся у цьому сезоні. Зокрема, модницям можна спробувати техніку зміни кольору волосся blond on a dimmer, яку ще називають легким затемненням коренів. Тренд передбачає створення ніжного та теплого відтінку, який нагадує медовий "блонд".

У тренді – природні відтінити. Легке затемнення коренів зробить контрастний попелястий блонд більш м'яким і натуральним. Завдяки цій техніці фарбування ви створите легкий, сексуальний осінній блонд. Вибирайте солодкий мед, соняшники і пшеницю. Ці тони найкраще виглядають на відтінках шкіри, які мають трохи золотистого тепла. Якщо на вашій шкірі переважають рожеві відтінки, то вибирайте кольори для волосся ближче до відтінку шампанського, бежевому і пісочного,

– розповідає відомий колорист Ліз Бернс.