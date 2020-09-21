Дизайнери, візажисти та hair-стилісти започатковують нові тренди в індустрії краси, створюючи ефектні та оригінальні образи моделям для модних показів. Попри те, що тиждень моди в Нью-Йорку весна-літо 2020 перенесли в онлайн-формат, майстрам однаково вдалося продемонструвати нові б’юті-тенденції, які незабаром стануть популярними серед усіх.

Нью-Йоркський тиждень моди весна-літо 2021 відкрив моду на природну росянисту шкіру на показі Jason Wu та на яскраво-рожеві губи у нігті від Tom Ford. Vogue зібрав головні тенденції, на які варто звернути увагу.

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Трендові зачіски та макіяж з Нью-Йоркського тижня моди весна-літо 2021

Свіжий вигляд обличчя та здорове сяйво

Аби досягти такого трендового ефекту на шкірі, потрібно правильно доглядати за нею. Тенденцію спрогнозувати моделі, які виходили на подіум в одязі брендів Zimmermann, Sandy Liang, Theory, Jason Wu, Anna Sui, Rosetta Getty, Rodarte.

Блокування кольорів

Такий трюк можна було побачити на показі Batsheva, Tom Ford, Chromat, Tomo Koizumi, Zero + Maria Cornejo, LRS, Bibhu Mohapatra. Він полягає у використанні яскравих кольорів, які непередбачувано гармонійно виглядатимуть. Наприклад: моделі виходили із яскравою рожевою помадою на губах та лаком на нігтях такого ж кольору, а на повіках у них був аквамариновий пігмент.

Довге волосся

Моделі Thakoon продемонстрували тенденцію на довге та густе волосся із мінімальною укладкою. Експерти кажуть, що саме це буде головною hair-тенденцією наступного сезону.

Зачіска із пастельними пасмами у волоссі

Тренд на пастельні відтінки волосся на Нью-Йоркському тижні моди можна було побачити на показах Collina Strada, Christian Cowan, Claudia Li. Ймовірно, що стиль зачісок із 1920-го зовсім скоро буде на піку популярності знову.

Повернення до чорної підводки

Оскільки захисні маски для обличчя стають новою нормою у постпандемічному світі, то візажисти передбачили, що людям знадобляться оригінальні варіанти для макіяжу очей. Тому вирішили повернути у моду товсті стрілки на повіках чорною підводкою.

Зачесана назад, а внизу "розхитана"

На показі модельєра Памелли Роланд моделі продемонстрували новий тренд на зачіски. Вони поєднують вишуканість та універсальність, адже такий стиль є доречним як для робочого дня, так і для вечірнього виходу. Вгорі волосся повинно бути акуратно зачесаним із вологим ефектом, а внизу розпущене із стильною недбалістю.