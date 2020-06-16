Можна ретельно доглядати за своїм волоссям, робити салонні процедури чи домашні маски. Але все це буде достатньо ефективним, якщо паралельно із користю для волосся ви наноситимете йому шкоду. Тому краще переконатися, що у вас немає звичок, які псують стан волосся. А якщо є, то варто їх позбутися.

Потрібно знати не лише про те, що допомагає вашому волосся, а й дізнайтеся що йому шкодить. Звички, які вже увійшли у вашу щоденну рутину, можуть провокувати ламкість, сухість, тьмяність та випадіння волосся. Про 5 із них розповіли на ютуб-каналі Шпильки.

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Чого не варто робити, якщо хочете мати здорове волосся

Мити волосся головою донизу. Таким чином надмірно розкриваються лусочки кутикули волосин, які відповідають за м’якість та блиск волосся, тому воно стає вразливим, більше заплутується і ламається.

Таким чином надмірно розкриваються лусочки кутикули волосин, які відповідають за м’якість та блиск волосся, тому воно стає вразливим, більше заплутується і ламається. Наносити маску на мокре волосся. Перед використанням спеціальної маски акуратно витріть волосся рушником. Коли воно буде надто мокрим, то не зможе спожити від складу маски усі корисні речовини. Бо мокрий волосяний фолікул наповнений молекулами води. Тому для маски немає місця, куди вона б могла проникнути.



Здорове та доглянуте волосся / Фото Pixabay