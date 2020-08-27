Мабуть, у кожної жінки буває такий ранок після вечірки, коли недосип та втомлений вигляд обличчя важко приховати. Проте існують б`юті-поради, які можуть полегшити вашу ранкову рутину та приховати наслідки нічних веселощів.

Алкоголь та недостатня кількість сну шкідливо впливають на стан вашої шкіри. Якщо ви ведете здоровий спосіб життя, але інколи відвідуєте вечірки, то Cosmopolitan поділився дієвими лайфхаками, які допоможуть швидко повернути обличчю привабливий вигляд. Вам буде цікаво: Сяючий макіяж yoga skin: як повторити б`юті-тенденцію Як виглядати привабливою зранку після вечірки Обличчя освіжить прохолодна вода. Процедура повинна бути першим кроком вашої ранкової б`юті-рутини після вечірки. Але не варто зловживати цим лайфхаком. Адже щодня потрібно вмивати обличчя водою, температура якої приблизно 25 градусів за Цельсієм. Існує виняток, коли необхідно прибрати набряки, то можна протерти шкіру кубиком льоду.

Процедура повинна бути першим кроком вашої ранкової б`юті-рутини після вечірки. Але не варто зловживати цим лайфхаком. Адже щодня потрібно вмивати обличчя водою, температура якої приблизно 25 градусів за Цельсієм. Існує виняток, коли необхідно прибрати набряки, то можна протерти шкіру кубиком льоду. Аби повернути свіжість обличчю, скористайтеся термальною водою або експрес-маскою. Зокрема, можна придбати спеціальний відновлювальний засіб для шкіри, який стимулює кровообіг та сприяє здоровому вигляду обличчя. Якщо справи зовсім погані, то спробуйте нанести спеціальну сироватку проти втоми.

Як бути привабливою / Фото Unsplash Позбутися "мішків" під очима допоможуть кільця свіжих огірків чи картоплин, холодні ложки або спеціальні патчі для ніжної шкіри.

допоможуть кільця свіжих огірків чи картоплин, холодні ложки або спеціальні патчі для ніжної шкіри. Замаскуйте темні кола під очима консилером. Якщо синці дуже помітні, то обирайте продукт із більшим вмістом пігменту, який може вирівняти тон шкіри. Варто додати, що після вечірки втомлене обличчя не можна обтяжувати яскравим макіяжем та великою кількістю декоративної косметики.