Усі звикли, що дієти впливають лише на нашу фігуру. Проте збалансоване і правильне харчування, а також вживання великої кількості окремих продуктів сприяють покращенню стану шкіри та волосся. Те, що ми бачимо ззовні, є лише результатом турботи про свою красу зсередини.

Гіалуронова кислота стимулює вироблення колагену та еластину, які допомагають шкірі виглядати пружною, гладенькою та доглянутою, а також розгладжують зморшки. Ці речовини мають властивість продукуватися нашим організмом. Harper's Bazaar розповів, які продукти потрібно їсти, аби отримувати більше гіалуронової кислоти.

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Коли є нестача колагену та еластину в організмі, то це одразу помітно на шкірі і волоссі, які тьмяніють, стають сухими та втрачають природній блиск. Щоб цього уникнути, варто отримувати достатню кількість гіалуровоної кислоти. Зазвичай вона міститься у різноманітних зволожувальних та антивікових косметичних засобах. Але існує й багато продуктів харчування з її вмістом, з яких і складається гіалуронова дієта.

Що потрібно їсти на гіалуроновій дієті

Чорний шоколад. Його варто вживати періодично та невеликими шматочками. Якщо їсти забагато чорного шоколаду, то можна отримати зворотній ефект.

Його варто вживати періодично та невеликими шматочками. Якщо їсти забагато чорного шоколаду, то можна отримати зворотній ефект. Червоне вино. Якщо інші дієти абсолютно виключають вживання алкоголю, то у цьому випадку бокал червоного сухого за вечерею лише на користь. Хоч вино і не містить гіалуронової кислоти, але воно багате на фітоестрогени, які стимулюють її вироблення.



Невелика кількість вина корисна для вашої шкіри / Фото Unsplash

Червоне м’ясо. Його рекомендовано вживати у першій половині дня поєднувати із зеленими овочами.

Його рекомендовано вживати у першій половині дня поєднувати із зеленими овочами. Мигдаль та кеш’ю. Горіхи багаті не лише на необхідну нам кислоту, а й містять білок, клітковину, корисні жири та вітамін E. Ці продукти можуть слугувати перекусом впродовж дня.

Горіхи багаті не лише на необхідну нам кислоту, а й містять білок, клітковину, корисні жири та вітамін E. Ці продукти можуть слугувати перекусом впродовж дня. Цитрусові. В апельсинах, грейпфрутах, лимонах, мандаринах та лаймі є безцінна клітковина, вітамін C та гіалуронова кислота. Вони сприяють підвищенню імунітету та здатні запобігти появі запальних процесів.



Цитрусові та чорний шоколад корисні під час гіалуронової дієти / Фото Unsplash

Картопля. Саме цей продукт, який влітку можна знайти на кожній грядці, є найкращим джерелом гіалуронової кислоти. Зокрема солодка картопля. Її також потрібно вживати у першій половині дня.

Важливо запам’ятати: смажену картоплю, приготовану із додаванням великої кількості олії, їсти не можна. Бо вона нашкодить не лише вашій фігурі, а й зіпсує стан шкіри. Тому запечена та варена картопля – чудова альтернатива.

Кейл або просто кучерява капуста. У її складі також є гіалуронова кислота, білок і клітковина. З цього інгредієнту можна зробити смачний літній салат, аби отримати сяючу шкіру. Для цього змішайте: кейл, оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.

Найбільшою перевагою гіалуронової дієти, окрім її користі, є ще те, що вона складається із дуже смачних продуктів.