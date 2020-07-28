Американська модель та телезірка, Гейлі Бібер вважає догляд за шкірою не лише корисною процедурою, а й аспектом своєї роботи. Попри напружений графік знаменитість знаходить час, щоб зволожити суху шкіру свого обличчя, та ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі дієвими методами для цього.

Неодноразово Гейлі Бібер на своїй сторінці в інстаграмі ділилася з підписниками, яких у неї понад 28 мільйонів, проблемою сухої шкіри та іншими порадами для догляду за своєю зовнішністю. Тепер дівчина розповіла про метод, який їй допомагає у боротися із сухістю, пише Vogue.

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Як Гейлі Бібер зволожує шкіру

Відома модель опублікувала в інстаграм-історії відео, на якому показала, як вона обожнює проводити вільний час. А саме: носити тканинну маску. Гейлі додала ще такий текст: "Гідратація необхідна". Зірка переконана, що головним секретом краси є зволожена шкіра. А маски для обличчя їй найкраще у цьому допомагають.



Скріншот інстаграм-історії Гейлі Бібер / Instagram / @haileybieber

Тканинні маски для обличчя є дієвим способом гідратації. Вони просякнуті сироваткою, яка містить необхідні інгредієнти для зволоження та живлення шкіри. Зокрема, такі маски зручно використовувати, маючи можливість відпочити: поклали на обличчя, а шкіра вбирає необхідні корисні компоненти.

Нещодавно Гейлі Бібер знову опублікувала ще одне відео в інстаграм-історії, на якому зафіксувала частину своєї б’юті-рутини. На відео вона також зволожує суху шкіру свого обличчя, але вже за допомогою спеціальної прозорої маски, яку потрібно наносити тонким шаром.



Скріншот інстаграм-історії Гейлі Бібер / Instagram / @haileybieber