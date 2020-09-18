Гарбуз може бути корисним не лише для приготування смачних страв, але й для догляду за шкірою. Він є універсальним продуктом, з якого можна приготувати вітамінну маску для обличчя, яка підійде будь якому типу шкіри.

Ефективні б’юті-процедури не завжди повинні бути дорогими та забирати багато часу. Бюджетну і дієву маску з гарбуза можна приготувати просто та швидко, пише Новий канал. В складі гарбуза є вітамін В1, який захищає шкіру від ультрафіолету, В2 – бореться із запаленнями, вітамін Е має омолоджувальні властивості, вуглеводи освіжають шкіру, а крохмаль її відбілює.

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Рецепти масок для обличчя з гарбуза

Маска для заспокоєння шкіри та усунення слідів втоми

М’якоть гарбуза потрібно розім’яти до консистенції пюре. Потім додайте кілька крапель оливкової олії і перемішайте інгредієнти. Маску потрібно наносити на чисте обличчя, а через 10-15 змити теплою водою.



Інгредієнти для приготування маски з гарбуза / Фото Unsplash

Маска для усіх типів шкіри

Відваріть м’якоть гарбуза, розімніть її виделкою та змішайте з 1 столовою ложкою натурального йогурту, попередньо збитого. Додайте до компонентів 3 краплі вітаміну A. Суміш слід наносити на обличчя щільним товстим шаром. Залишки змийте через 10 хвилин теплою водою.

Власниці сухої шкіри можуть замінити йогурт вершками, а тим, у кого жирний тип шкіри рекомендовано використовувати сметану.



Як приготувати маску для обличчя з гарбуза / Фото Pexels

Маска, яка заспокоює запалення, знімає набряки і зволожує шкіру

Попередньо відварену, м’якоть гарбуза розімніть до однорідної консистенції. Вам знадобиться 2 столових ложки цієї маси. Додайте до неї 1 чайну ложку меду та 1 чайну ложку зеленого чаю. Перемішайте всі інгредієнти. Маску наносіть на обличчя масажними рухами. Залишки продуктів змийте через 5-10 хвилин теплою водою.