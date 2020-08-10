Старіння шкіри є однією із найпоширеніших жіночих проблем. Проте його можна сповільнити, використовуючи засоби для догляду із корисними властивостями. Ферулова кислота, яка є рослинним антиоксидантом, входить до їхнього переліку.

Головною функцією ферулової кислоти є захист шкіри від пошкодження вільними радикалами, яких вважають одним із головних каталізаторів старіння, пише Harper's Bazaar. Ці радикали мають властивість провокувати передчасну появу зморшок, гіперпігментацію, втрату пружності шкіри.

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Як працює ферулова кислота

Ферулову кислоту називають еліксиром молодості завдяки антиоксидантному складу. Окрім цього, її застосування сприяє кращому ефекту від вітамінів E і C. Їхнє використання також допомагає зберегти красу та продовжити молодість шкіри.

Із феруловою кислотою можна перемогти зморшки, які вже є на обличчі, та запобігти появі нових. Також продукт може захистити вашу шкіру від ультрафіолетових променів, гіперпігментації та фотостаріння.



Ферулова кислота проти старіння шкіри / Фото Unsplash

Серед корисних властивостей ферулової кислоти виділяють стимуляцію вироблення колагену. Адже він потрібен шкірі, щоб вона залишалася пружною і мала здоровий вигляд. Пороте з віком (після 20-25 років) організм не так активно виробляє колаген. Саме тоді шкіра починає змінюватися, і на ній стають помітними перші ознаки старіння. Серед них: втрата пружності, сухість, мімічні зморшки, сповільнення росту волосся та нігтів. Якщо ферулову кислоту зробити частиною своєї б’юті-рутини, то вона зможе продовжити молодість шкіри.

Як використовувати ферулову кислоту

Дерматологи рекомендують користуватися засобами для догляду за шкірою із вмістом ферулової кислоти щодня. Таку доглядову косметику потрібно наносити на обличчя перед застосуванням зволожувального та сонцезахисного кремів. Результат з’явиться після 1 місяця регулярного використання.

Для кращого ефекту поєднуйте нанесення ферулової кислоти із вітамінами E, C і резвератролом. Важливо уникати поєднання вищезгаданої кислоти із такими кислотами, як саліцилова, гліколева та молочна. Адже вони впливають на pH шкіри та нейтралізують дію антиоксидантів.



Правильний догляд за шкірою / Фото Unsplash

Також слід перед використанням ферулової кислоти зробити тест на алергічну реакцію: нанесіть засіб на невелику ділянку тіла та зачекайте декілька годин.