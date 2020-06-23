Еріка Агілера – дівчина з Техасу, яка веде активне життя у соціальній мережі інстаграм та має майже 400 тисяч підписників. Мета контенту, який вона створює, це надихнути інших полюбити себе. Попри те, що у блогерки фігура не зовсім така, задля якої інші жінки сидять на дієтах, вона навчилася отримувати задоволення від свого зовнішнього вигляду.