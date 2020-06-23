Як Еріка Агілера змогла полюбити себе: поради дівчини з пишними формами
Еріка Агілера – дівчина з Техасу, яка веде активне життя у соціальній мережі інстаграм та має майже 400 тисяч підписників. Мета контенту, який вона створює, це надихнути інших полюбити себе. Попри те, що у блогерки фігура не зовсім така, задля якої інші жінки сидять на дієтах, вона навчилася отримувати задоволення від свого зовнішнього вигляду.
Полюбити себе Еріка змогла завдяки правильному використанню секретів краси та моди, які допомагають їй самовиражатися. Cosmopolitan розповів, як саме дівчина з пишними формами вчилася себе любити та чому можна бути красивою незалежно від того, які у вас параметри.
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Які ритуали краси є в Еріки Агілери
- Найважливіше правильно почати. Як тільки Еріка розплющує очі зранку, то налаштовує себе на чудовий день. Вона говорить собі: "Сьогодні буде хороший день". Вона зазначає, що це ідеальний спосіб починати свій ранок, бо для впевненості у собі роль відіграє не лише ваш зовнішній вигляд, а й внутрішній стан.
- Прийміть душ. Це чудовий варіант для правильного початку дня. Під час прийому душу намагайтеся проводити деякі процедури по догляду за своєю шкірою обличчя та тіла. Наприклад, скрабуйте шкіру, робіть депіляцію чи епіляцію, а опісля зволожуйте необхідні ділянки.
- Ваш одяг повинен бути комфортним. Для техаської блогерки стиль і комфорт – поняття рівносильні. Її улюблений образ складається із полосатої кольорової кофти та джинсів із високою талією. Еріка рекомендує носити те, у чому ви відчуватимете себе впевнено.
- Працюйте над своєю фішкою. Еріка Агілера запевняє, що кожна жінка повинна мати свою особливість у макіяжі, яка буде характерною лише для неї. Наприклад, мейк-ап "котяче око" чи сміливі яскраві губи. Люди повинні асоціювати вас із цим акцентом в макіяжі обличчя, завдання якого транслювати певну енергетику. Експериментуйте із косметикою, вкладаючи у свої дії сенс, настрій, емоції. Блогерка найкраще відчуває себе із нейтральною матовою помадою для губ, хайлайтером та великою кількістю туші для вій. Коли ви будете впевненою, то зможете змінити світ.