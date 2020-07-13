Як заощаджувати на косметиці: бюджетні варіанти, які можна не боятися придбати
Аби наповнити свою косметичку необхідними продуктами, жінки витрачають багато грошей. Проте деякі з них можна б було придбати набагато дешевше та заощадити гроші для косметики, якій справді немає бюджетних аналогів.
Окремі косметичні продукти справді є дорогими, якщо ви хочете отримати від користування ними гідний результат. Але й існують такі різновиди косметики у доступній ціні, які також не розчаровують своїм ефектом. Ютуб-канал Шпильки розповів, на якій косметиці можна заощадити і в якої ціна справді дорівнює якості.
Корисно знати: Небезпечні б’юті-поради, до яких не слід прислухатися
Косметика, на якій можна економити, і не "переплачувати за бренд"
- Олівці для губ.
- Туш.
- Блиск для губ.
- Тіні для брів.
- Креми для рук та ніг.
Можна економити на косметиці / Фото Pexels
На якій косметиці не можна економити
- Креми для обличчя та повік.
- Тональна основа та консилер.
- Пудра, рум’яна та хайлайтер.
- Базові тіні матової текстури.
- Парфумерія.
- Пензлі для макіяжу.