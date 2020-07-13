Аби наповнити свою косметичку необхідними продуктами, жінки витрачають багато грошей. Проте деякі з них можна б було придбати набагато дешевше та заощадити гроші для косметики, якій справді немає бюджетних аналогів.

Окремі косметичні продукти справді є дорогими, якщо ви хочете отримати від користування ними гідний результат. Але й існують такі різновиди косметики у доступній ціні, які також не розчаровують своїм ефектом. Ютуб-канал Шпильки розповів, на якій косметиці можна заощадити і в якої ціна справді дорівнює якості. Корисно знати: Небезпечні б’юті-поради, до яких не слід прислухатися Косметика, на якій можна економити, і не "переплачувати за бренд" Олівці для губ.

Туш.

Блиск для губ.

Тіні для брів.

Креми для рук та ніг.

Можна економити на косметиці / Фото Pexels На якій косметиці не можна економити Креми для обличчя та повік.

Тональна основа та консилер.

Пудра, рум’яна та хайлайтер.

Базові тіні матової текстури.

Парфумерія.

Пензлі для макіяжу.