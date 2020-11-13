Коли надворі стає холодніше і морозне повітря негативно впливає на стан шкіри, то варто дізнатися про кілька дієвих способів, які ефективно та швидко допоможуть позбутися від почервоніння на обличчі. Почервоніння, яке має періодичний характер, можна усунути завдяки проведенню певних б’юті-процедур.

Роздратовану та почервонілу шкіру насамперед потрібно заспокоїти. Cosmopolitan поділився 4 методами, які вам у цьому допоможуть. Варто знати: Яких інгредієнтів в косметиці слід уникати, якщо у вас суха шкіра: думка дерматологів Як прибрати почервоніння зі шкіри Зробіть заспокоюючу маску. Звернуть увагу на кремові та тканинні маски для обличчя. Важливо, аби в їхньому складі були пробіотики, алое, властивості якого пом’якшувати шкіру, боротися зі свербежем, подразненням, чи рожева вода, яка заспокоює почервоніння та роздратування на шкірі, адже вона містить корисні вітаміни A, C і E.

Звернуть увагу на кремові та тканинні маски для обличчя. Важливо, аби в їхньому складі були пробіотики, алое, властивості якого пом’якшувати шкіру, боротися зі свербежем, подразненням, чи рожева вода, яка заспокоює почервоніння та роздратування на шкірі, адже вона містить корисні вітаміни A, C і E. Спробуйте холодний компрес. Порада не буде дієвою для тих, чия шкіра реагує почервонінням на холод. Проте зазвичай червоні ділянки на обличчі з’являються у тому випадку, коли розширюються кровоносні судини і на верхнього шару дерми надходить багато крові. Ідеальним варіантом проти почервоніння шкіри може бути гелева маска, яку слід зберігати в холодильнику. Якщо такої немає, то просто намочіть чистий рушничок в холодній воді, покладіть його в пакет, наповнений кубиками льоду, та залиште в морозильній камері на 10-15 хвилин. Потім витягніть рушник і акуратно покрийте ним обличчя приблизно на 20 хвилин. View this post on Instagram A post shared by Mathilde Gøhler (@mathildegoehler) Краплі для очей замість тонера. Очні краплі, які звужують судини, можуть допомогти усунути почервоніння, але такий результат буде лише тимчасовим. Спеціальні краплі потрібно нанести на ділянку шкіри, яка почервоніла, зачекайте, щоб рідина увібралася, та нанесіть заспокоюючий крем. Лайфхак: на місцеві почервоніння можна прикладати ватний диск. Його потрібно намочити очними краплями та покласти в холодильник на 5 хвилин, а потім робити компрес на певній ділянці обличчя. Нанесіть крем, який знімає почервоніння. На ринку краси існують креми, які допомагають позбутися від почервоніння, якщо воно викликане погодними умовами, а також заспокоюють шкіру. Якщо почервоніння мають інший характер (розацеа, псоріаз), то вам варто проконсультувати зі спеціалістом щодо лікування.