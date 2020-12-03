У свої 51 американська акторка та співачка Дженніфер Лопес може скласти конкуренцію молодим красуням. Нещодавно зірка презентувала власний б’юті-бренд JLo Beauty. З цієї нагоди вона вирішила поділитися з прихильниками назвою корисного інгредієнту, який допомагає їй зберігати молодість.

Щоб зберегти молодість шкіри та максимально сповільнити процес старіння, Джей Ло у своїй рутині по догляду використовує секретний інгредієнт. Harper's Bazaar поділився його назвою.

Вам буде цікаво: Краса – це щоденна робота над собою: які б’юті-таємниці є в Скарлетт Йоганссон

Як Дженніфер Лопес сповільнює старіння шкіри

У своїй новій лінійці косметики для догляду за шкірою Дженніфер Лопес представила зволожувальний крем з SPF, крем для шкіри навколо очей, сироватку і живильний крем з оліями, а також очищувальний гель для обличчя. Коли знаменитість ділилася деталями про продукцію JLo Beauty, вона відкрила шанувальникам кілька власних таємниць краси.

Одним з б’юті-секретів було використання косметичних засобів з одним важливим компонентом, який володіє властивостями зберігання молодості шкіри та сповільнення старіння. Цим інгредієнтом є оливкова олія. Співачка дала логічне пояснення, чому саме такий продукт.

Моя мама, моя тітка, моя бабуся – всі вони використовували оливкову олію як б’юті-засіб і наносили її на волосся, коли воно було надто сухим, на обличчя, тіло і навіть на живіт під час вагітності,

– розповідає знаменита Джей Ло.

Щодо ставлення зірки до її краси, то вона сама поділилася, що керується фразою: "До 25 років у тебе обличчя, яке тобі подарував Бог, а після – обличчя, яке ти заслужила". Щоб жінки могли залишатися природно красивими у будь-якому віці та відчувати себе комфортно у своєму тілі, співачка створила косметику JLo Beauty. Про це неодноразово згадувала сама Дженніфер Лопес.