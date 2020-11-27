Сивина та випадіння волосся є однією із природних ознак старіння. Проте, якщо правильно доглядати за своїми локонами, то вони довго залишатимуться густими і матимуть здоровий блискучий вигляд.

Трихолог Софія Коган та зіркові перукарі Іренель де Леон і Нейте Розенкранца розповіли, як потрібно доглядати за волоссям після 40 років, щоб зберегти його в розкішному стані, пише Byrdie.

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Як доглядати за волоссям після 40 років

Дбайте про шкіру голови, щоб стимулювати ріст волосся

Зазвичай жінки інтенсивніше доглядають за кінцями та загальною довжиною волосся. Софія Коган наголошує, що потрібно живити шкіру голови необхідними вітамінами, уникати під час миття волосся використання хімічних речовин чи продуктів жорсткої обробки, а також для стимулювання росту локонів регулярно робіть масаж голови.

Для фарбування волосся використовуйте фарбу без аміаку

Таким чином ви зможете запобігти додатковому пошкодженню структури волосин. Аміак містить високий рівень рН, що руйнує структурну цілісність волосся. Якщо ви зафарбовуєте сивину спеціальною фарбою, то експерти радять уникати в її складі перекису водню, аміаку, етаноламіну , парафенілендіаміну. Формула кольору в органічних фарбах не є такою шкідливою та допомагає волоссю залишатися блискучим, а пасмам бути м’якими після процедури.

Уникайте стресу, щоб зменшити випадіння волосся

Волосяний фолікул є складовою вашого тіла, тому стрес також впливає на його здоров’я. Софія Коган пояснює, що хронічне стресове відчуття може пошкодувати волосся. Цей процес є повільним, тому одразу його непомітно, але потім волосини підступно втрачаються у великій кількості.

Коли виникає основний гострий стресор, це може спричинити величезний збій у нашому гормональному та нейрохімічному балансі, що сигналізує про те, що значний відсоток волосяних фолікулів передчасно переходить з фази росту (анаген) у фазу спокою (телоген). Під час телогенної фази волосся вже не може рости і готується до випадіння. Як результат, ви можете спостерігати посилене випадіння, витончення волосин навколо скронь,

– додає Софія.

Робіть укладку акуратно

Надто тугі коси чи нарощення довгого волосся, яке ви робили в 20-річному віці, може в 40 стати причиною ламкості локонів. "Шкіра вашої голови чутлива і схильна до пошкодження з часом, тому такі речі, як надмірне розтирання, розтягування та миття волосся, можуть пошкодити його фолікули, а з часом можуть призвести до незворотного випадіння волосся", – розповідає Іренель де Леон. Щоб уникнути пошкодженого волосся в 50, потрібно лагідно з ним поводитися в 20-30 років.

Для блиску волосся користуйтеся засобами, які містять багато зволожувальних компонентів

З віком сальні залози в ділянці голови виробляють менше шкірного сала, особливо під час менопаузи. Щоб уникнути пересушення шкіри, потрібно для догляду за волоссям та шкірою голови використовувати продукти з великим вмістом зволожувальних речовин. Також слід відмовитися від застосування освітлюючих шампунів й інших засобів з агресивним хімічним складом. Для блиску та здоров’я волосся наносіть сироватку з біотином.

Досягайте об’єму правильно

Насамперед потрібно обирати для догляду ту засоби, які призначені для задоволення індивідуальних потреб вашої шевелюри. Висушуючи волосся, напрямляйте фен протилежно до того боку, на який хочете вкладати локони. Таким чином укладка візуально здаватиметься більш об’ємною.

Зцілюйте зсередини

Попри те, що лосьйони та олії впливають на здоров’я і міцність волосся, важливо усвідомлювати користь внутрішнього лікування стану локонів. Порадьтеся з трихологом, здайте аналізи, щоб дізнатися, яких вітамінів бракує вашому організму. Спеціальні добавки можна вживати окремо або додавати в їжу.