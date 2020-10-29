Шкіра – це не лише складова вашого зовнішнього вигляду, вона захищає вас від негативного впливу навколишнього середовища. Проте епідерміс легко пошкодити, тому йому потрібен додатковий догляд. З наслідками пошкоджень можуть впоратися емоленти.

Емоленти – це компоненти у складі доглядової косметики, які допомагають відновити стан сухої та пошкодженої шкіри. Elle детальніше розповів, що таке емоленти та яких форм вони бувають.

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Користь емолентів для шкіри

Емоленти володіють протизапальними властивостями, вони допомагають позбутися свербіння та лущення. Спеціалісти можуть навіть призначати емоленти в комплексі з лікувальними препаратами для покращення стану дерми.

Що таке емоленти

Це жири та жироподібні речовини, які містяться в складі косметичних засобів. Емоленти складаються з пом’якшувальних, зволожувальних, відновлювальних і антиоксидантних компонентів.

Особливістю емолентів є те, що вони призначені лише для зміцнення природного водно-ліпідного бар’єру, який сприяє утриманню вологи всередині шкіри та її захисту від впливу шкідливих зовнішніх чинників. Також цей бар’єр допомагає епідермісу відносити свою структуру, заповнює простір між клітинам шкіри живильною сумішшю ліпідів та амінокислот.



Чим корисні емоленти для шкіри / Фото Unsplash

З чого складаються емоленти

Натуральні антиоксиданти.

Комплекси амінокислот.

Гіалуронова кислота.

Олія каріте та макадамії.

Тригліцериди кукурудзяної олії.

Карбамід.

Пантенол.



Як застосовувати емоленти / Фото Pexels

Які є форми емолентів