Як доглядати за сивим волоссям: поради від жінки, яка навчилася це робити
Lynnie V – жінка з Канади, яка спочатку боролася із сивиною на волоссі, але згодом вирішила постригти фарбовану довжину і залишити природну сивину. Аби навіть її сиве волосся мало здоровий та блискучий вигляд Лінні навчилася правильно за ним доглядати. Тепер вона створила свій блог в інстаграмі і вчить правилам догляду за сивиною інших.
Блогерка ділиться із Byrdie, що в один момент вона зрозуміла, що сиве волосся також може бути сяючим і гладким. Вона каже, якщо Андерсону Куперу це вдається, то усі також зможуть.
Читайте також: Які зачіски зараз не в моді: 5 застарілих варіантів, від яких варто відмовитися
Як доглядати за сивим волоссям
- Стрижіть волосся. Неважливо, яку ви обрали стрижку: довгу чи коротку, кінці волосся варто регулярно підстригати. Гарна стрижка і модна зачіска – запорука привабливого вигляду будь-якої шевелюри. Lynnie V каже, що коли у неї ідеальна стрижка, то вона впевнено може випрямляти волосся та створювати кучері.
- Визначте текстуру волосся. Коли волосини втрачають меланін, то пігмент зменшується, а пасма стають безбарвними, тобто сіро-білими. Ця зміна кольору також впливає на текстуру волосся. Зазвичай, коли воно сивіє, то волосини стають товщими. Це варто знати, аби обирати правильні засоби для догляду за волоссям.
- Спробуйте тонер. Жіноче сиве волосся є більш пористим, ніж фарбоване. Тому волосини сприятливі до забруднення, яке згодом провокує появу жовтого відтінку. Окрім необхідного догляду, сиве волосся можна періодично тонувати. Таким чином ви позбудетеся неестетичної жовтизни на волоссі.
- Живіть волосся зсередини. Випадання та ламкість волосся провокує вік. Щоб цього уникнути, спробуйте вживати корисні харчові добавки. Перед прийомом варто проконсультуватися із лікарем.
- Використовуйте SPF. Сиве волосся швидше вигорає на сонці. Важливо захищати шевелюру від потрапляння на неї прямих сонячних променів. Блогерка Лінні ділиться, що одного разу спалила так свою сивину і вона набула жахливого жовтого відтінку. Жінка витратила багато місяців, що відновити стан волосся. Тому тепер вона носить головні убори в теплі пори року і користується продуктами для догляду за волоссям із високим рівнем SPF.
- Мінімізуйте застосування термоприладів для волосся. Сиве волосся схильне швидше пошкоджуватися. Тому під час створення укладки спеціальними електричними приладами важливо, щоб вони були якісними, а температура не перевищувала 350 градусів за Цельсієм. Зокрема, використання термозахисту для волосся є необхідним етапом hair-рутини.
- Спіть на шовковій наволочці. Lynnie V наголошує на важливості цієї поради. Тоді ваше волосся не утворюватиме із тканиною сильного тертя. Отже ви зможете уникнути його ламкості та небажаних закручувань в різні боки.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter