Lynnie V – жінка з Канади, яка спочатку боролася із сивиною на волоссі, але згодом вирішила постригти фарбовану довжину і залишити природну сивину. Аби навіть її сиве волосся мало здоровий та блискучий вигляд Лінні навчилася правильно за ним доглядати. Тепер вона створила свій блог в інстаграмі і вчить правилам догляду за сивиною інших.