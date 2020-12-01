Мороз та сухе повітря погано впливають на стан шкіри рук. Щоб уникнути сухості, тріщин і лущення на руках, потрібно взимку належним чином за ними доглядати. Для цього знадобиться додати ще кілька важливих кроків до своєї б’юті-рутини.

Лікарка-косметологиня Ганна Кравчук розповіла для ТСН, як захистити шкіру рук взимку від сухості, лущення і тріскання.

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Догляд за шкірою рук взимку

Уникайте миття рук гарячою водою

Мікроби однаково чутливі до води різної температури. Тому мити руки надто гарячою водою не має сенсу. Важливо виконувати цю процедуру правильно. Насамперед нанесіть мило на руки рівномірно до самого зап’ястя. Вимивайте тильний та лицьовий боки рук, тримаючи їх під водою, яка тече з крану. Не забувайте очищувати ділянку між пальцями, їхніми подушечками та великими пальцями. На миття рук експерти рекомендують витрачати мінімум 20 секунд. Обирайте таку температуру води, яка не обпалюватиме та не обморожуватиме шкіру рук.



Догляд за шкірою рук взимку / Фото Pexels

Мийте руки, використовуючи натуральне мило

Мило із будь-яким складом містить луг. Кислотно-лужний баланс повинен бути представленим в межах від 7 до 11 pH. Перевагою складу натурального мила є те, що у ньому не містяться агресивні поверхнево-активні речовини, які порушують на шкірі ліпідний захисний шар. Попри те, що йому властиво відновлюватися, він робить це повільно. Обирайте для регулярного миття рук натуральне мило, зроблене з ефірних олій, трав’яних відварів, какао, меду, бджолиного воску, глини, гліцерину.

Після кожного миття зволожуйте руки кремом

Після миття рук водою і милом шкіра стає сухою і стягнутою. Спеціальний крем швидкої дії вирішує ці проблеми завдяки зволожувальним компонентам, якими насичує шкіру рук. Зверніть увагу, аби у складі крему були вода, гіалуронова або молочна кислота, гліцерин, алантоїн, сечовина, амінокислоти, екстракти рослин. Рекомендовано, щоб олії в зволожувальному кремі не було, або хоча б у невеликій кількості.



Домашній догляд за шкірою рук / Фото Pexels

Користуйтеся живильним кремом

Так, потрібно застосовувати 2 види кремів для рук. Взимку варто вдень наносити на шкіру рук зволожувальний крем, а ввечері та перед сном – живильний.

Живильний крем повинен містити базові олії та похідні від них, ефірні олії, ланолін, сквален, холестерол, жирні кислоти, гліцерин (ця речовина допомагає ліпідно-масляному складу крему також притягувати молекули води). Такий засіб сприятиме пом’якшенню огрубілої та обвітреної шкіри, регенерує ліпідний бар’єр й усуне роздратування.

Регулярна ексфоліація

Скрабувати шкіру рук необхідно, щоб видалити омертвілі клітини шкіри. Процедура призначена для стимулювання мікроциркуляції крові, процесів відновлення, сприяє кращому поглинанню шкірою поживних компонентів від спеціальних засобів, а також робить шкіру гладкою і ніжною.

Ексфоліацію можна проводити самостійно в домашніх умовах. Для цього використовуйте пілінги з фруктовими кислотами, цукрові або мінеральні скраби. Також ви можете зробити ексфоліант своїми руками: змішайте мед і кавову гуще або кавову гущу з рідким милом.

Робіть маски для рук

Ви можете придбати у крамниці тканинні маски-рукавички, які живитимуть шкіру рук різними корисними компонентами, чи спеціальні гелеві і кремові маски. Зокрема, дерматологи радять користуватися косметичними рукавичками з бавовни. Їхня функція покращувати здатність крему або зволожувальної маски вбиратися в шкіру. Рукавички слід носити не менше 30 хвилин. У догляд за шкірою рук взимку можна включити нанесення базової олії на руки перед сном. В такому випадку рукавички можна вдягти на всю ніч.

Також можна звернути увагу на SPA-рукавички. Маски для рук потрібно робити курсом 2-3 рази на тиждень.



Як мати ніжну шкіру рук / Фото Pexels

Спробуйте парафінотерапію

Щоб провести процедуру парафінотерапії вдома, потрібно придбати спеціальний набір або парафінотопку, косметичний парафін та крем для рук окремо, щоб значно заощадити.

Процес проходить за кроками: спочатку необхідно зробити скрабування шкіри рук, щоб позбутися від ороговілих частинок шкіри, потім нанести на руки косметичну олію або живильний крем, а тоді слід обережно занурити руку в теплий парафін, зачекати 3-5 секунд, щоб він застиг на руці і перетворився в специфічну рукавичку, повторіть занурення руки ще 2 рази. Згодом використайте одноразові рукавички для парафінотерапії або обгорніть руки поліетиленовою плівкою, а поверх надягніть теплі рукавиці. Знімати рукавиці (разом зі зліпком парафіну) потрібно через 20-25 хвилин. Останній крок – нанесіть на шкіру зволожувальний крем.

Процедура є корисною завдяки тому, що після неї шкіра стає зволоженою і пом’якшеною, пори очищуються, відновлюється ліпідний баланс, швидше загоюються рани та маленькі тріщини, стимулюється мікроциркуляція крові, прогріваються шкіра і суглоби. Робіть парафінотерапію не частіше 1 разу на тиждень.

Важливо знати: не можна робити гарячу парафінотерапію у разі інфекційних захворювань шкіри, цукрового діабету, захворювань серцево-судинної системи, у разі наявності саден, порізів, алергії.