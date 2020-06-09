Підлітковий вік наповнений труднощами із поведінкою та іншими проблемами, серед яких є висипання на шкірі. Тому догляд за шкірою підлітка є такою делікатною темою. Перш ніж починати користуватися спеціальними доглядовими засобами, варто дізнатися більше про особливості підліткової шкіри.

Дуже важливо правильно доглядати за шкірою ще з юного віку. Якщо знехтувати доглядом, коли у вас починаються гормональні зміни, то у старшому віці буде набагато важче повернути шкіру до нормального стану. Аби цього не трапилося, можна скористатися порадами від ТСН. Дізнайтеся: Як збільшити губи в домашніх умовах за 2 хвилини Як доглядати за шкірою підлітку Важливо вчасно почати. Якщо ви помічали за своїми батьками чи рідними проблеми зі шкірою, які можуть генетично передатися вам, то краще завчасно звернутися до спеціаліста. В іншому випадку дочекайтеся видимої появи висипань на шкірі і тоді шукайте шляхи вирішення.

Якщо ви помічали за своїми батьками чи рідними проблеми зі шкірою, які можуть генетично передатися вам, то краще завчасно звернутися до спеціаліста. В іншому випадку дочекайтеся видимої появи висипань на шкірі і тоді шукайте шляхи вирішення. Насамперед харчування. Найбільше у підлітковому віці проблеми із шкірою через вживання нездорової їжі. Чим правильніше ви будете харчуватися, тим менша ймовірність побачити прищі на своєму обличчі. Їжте мінімальну кількість смаженого, гострого та солодощів.

Найбільше у підлітковому віці проблеми із шкірою через вживання нездорової їжі. Чим правильніше ви будете харчуватися, тим менша ймовірність побачити прищі на своєму обличчі. Їжте мінімальну кількість смаженого, гострого та солодощів. Не створюйте ще більшої проблеми самостійно. Коли починають з’являтися прищі на шкірі, то ні в якому разі не можна їх тиснути власноруч чи маскувати кількома шарами тонального крему. Також не слід удаватися до самолікування. Не кожен прищ означає одразу початок проблеми, яку необхідно терміново лікувати. Це може бути просто нормою у підлітковому віці. Щоб знати напевне, підіть на консультацію до косметолога, коли відчуєте у цьому потребу.

Красива шкіра у підлітковому віці / Фото Unsplash Зрозумійте різницю між косметологом та дерматологом. Якщо висипання на вашій шкірі не носять небезпечного характеру або є лише на початковій стадії, то слід піти до косметолога. Натомість дерматолог спеціалізується на складніших випадках. Найкраще не чекати тієї стадії проблем зі шкірою, аби потрібно було звертатися до дерматолога. Наприклад, він допоможе вам впоратися з вуграми, але подальше збереження краси вашої шкіри не в його компетенції.

Якщо висипання на вашій шкірі не носять небезпечного характеру або є лише на початковій стадії, то слід піти до косметолога. Натомість дерматолог спеціалізується на складніших випадках. Найкраще не чекати тієї стадії проблем зі шкірою, аби потрібно було звертатися до дерматолога. Наприклад, він допоможе вам впоратися з вуграми, але подальше збереження краси вашої шкіри не в його компетенції. Регулярний догляд. Підліткам важливо дотримуватися елементарних правил для щоденного догляду за шкірою. Обов’язково вмивайтеся вранці та ввечері. Для цього можна використовувати теплу воду та м’яку пінку для вмивання, але не мило, яке даватиме ефект сухості. Також потрібно користуватися живильним кремом перед сном у холодні пори року. Зокрема рекомендується застосовувати нейтральні легкі креми із професійних косметичних лінійок або натурального виробництва. Ні в якому разі не беріть косметику у мами чи старшої сестри, бо вона не призначена для молодої ніжної шкіри. Ще зверніть увагу на мінеральні тоніки, які не містять кислот і спирту.