Восени шкірі обличчя потрібен особливий догляд. Через зміну погодних умов вона стає більш чутливою та вразливою до негативного впливу зовнішніх факторів. Тому варто дізнатися, як вберегти шкіру після різкого перепаду температур.

Осінній холод, вітер та дощі можуть нашкодити стану вашої шкіри. Зокрема, їй необхідне відновлення після високої літньої температури повітря та впливу сонячних променів. Cosmopolitan розповів, як можна природно посилити захисні властивості шкіри і зберегти гідроліпідну плівку. Читайте також: На всі випадки життя: маски для шкіри обличчя проти різноманітних проблем Як правильно доглядати за шкірою восени Зволоження та живлення. Восени віддавайте перевагу кремам зі щільними текстурами. У холодні пори року шкірі бракує активних вітамінів A, C, E. Тому звертайте увагу, щоб вони були у складі доглядових продуктів, які ви збираєтеся придбати.

Восени віддавайте перевагу кремам зі щільними текстурами. У холодні пори року шкірі бракує активних вітамінів A, C, E. Тому звертайте увагу, щоб вони були у складі доглядових продуктів, які ви збираєтеся придбати. Сонцезахисний крок. Завершення літа ще не означає, що можна припинити захищати шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів сонця. Восени сонячна активність нижча, тому можна користуватися сонцезахисними засобами із невисоким рівнем SPF. Наприклад, від SPF-30 знижуйте до SPF-15-10. View this post on Instagram A post shared by Lauren Johnson (@discodaydream) on Jul 22, 2020 at 8:28am PDT Відлущування. Осіння пора найбільше підходить до проведення процедур, які передбачають глибоке очищення від ороговілого шару шкіри. Серед них: пілінги та використання скрабів, які були надто агресивними для літнього періоду. Деякі із цих продуктів могли зробити шкіру більш вразливою до пігментації та інших негативних наслідків через вплив прямих сонячних променів.

Осіння пора найбільше підходить до проведення процедур, які передбачають глибоке очищення від ороговілого шару шкіри. Серед них: пілінги та використання скрабів, які були надто агресивними для літнього періоду. Деякі із цих продуктів могли зробити шкіру більш вразливою до пігментації та інших негативних наслідків через вплив прямих сонячних променів. Очищення. Якщо ви не є володаркою дуже чутливої шкірі, то для осінньої б’юті-рутини вам підійдуть будь-які очищувальні засоби. Але жінкам із підвищеною чутливістю варто користуватися спеціальними мусами та пінками, які мають ніжні та м’які текстури. Зокрема, осінь – ідеальний час для початку боротьби із такою проблемою, як вугрі.