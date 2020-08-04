Шкіра навколо очей є делікатною ділянкою обличчя, якій потрібен особливий догляд. Цікавим фактом також є те, що вона на 40% тонша за шкіру по всьому обличчю. Тому область навколо очей більше піддається дегідратації, появі набряків, темних кіл, ліній і зморшок.

Дерматолог-хірург Денді Енглеман та пластичний хірург Девід Шафер розповіли для Byrdie про особливості догляду за шкірою навколо очей. Завдяки кільком крокам у б’юті-рутині ви зможете зберігати цю ділянку обличчя завжди зволоженою, м’якою та здоровою.

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Як доглядати за шкірою навколо очей

Найголовніше зволоження повинно бути зсередини. Доктор медичних наук Девід Шафер наполягає на тому, аби кожна людина випивала добову норму звичайної води.

Доктор медичних наук Девід Шафер наполягає на тому, аби кожна людина випивала добову норму звичайної води. Варто уникати чинників, які сушать шкіру навколо очей. Адже цій проблемі легше запобігти, аніж вирішити її. Тому захищайте шкіру від ушкодження сонцем, мінімізуйте вживання напоїв із вмістом кофеїну та алкоголю, які провокують зневоднення організму.



Чому потрібно доглядати за шкірою навколо очей / Фото Unsplash

На шкіру навколо очей потрібно щодня наносити сонцезахисний крем. Зазвичай, використовуючи крем із високим рівнем SPF для обличчя, можна забути нанести його під очі та над ними. Проте це неправильно.

Зазвичай, використовуючи крем із високим рівнем SPF для обличчя, можна забути нанести його під очі та над ними. Проте це неправильно. Використовуйте зволожувач повітря. Цей спосіб є ефективним у боротьбі проти сухості шкіри, адже низька вологість у приміщені призводить до неї.

Цей спосіб є ефективним у боротьбі проти сухості шкіри, адже низька вологість у приміщені призводить до неї. Зволожуйте жирну шкіру навколо очей спеціальною сироваткою, а кремом варто користуватися власницям сухої шкіри. Звертайте увагу на те, аби у складі ваших продуктів була гіалуронова кислота та гліцерин, які добре зволожують епідерміс та запобігають появі тонких ліній.

жирну шкіру навколо очей спеціальною сироваткою, а кремом варто користуватися власницям сухої шкіри. Звертайте увагу на те, аби у складі ваших продуктів була гіалуронова кислота та гліцерин, які добре зволожують епідерміс та запобігають появі тонких ліній. Інвестуйте у свою шкіру. Це стосується різноманітних доглядових косметичних процедур, якісних продуктів та домашнього догляду.



Тонкій шкірі потрібен особливий догляд / Фото Unsplash