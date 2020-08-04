Зволоження кремом та носіння окулярів: як доглядати за шкірою навколо очей
Шкіра навколо очей є делікатною ділянкою обличчя, якій потрібен особливий догляд. Цікавим фактом також є те, що вона на 40% тонша за шкіру по всьому обличчю. Тому область навколо очей більше піддається дегідратації, появі набряків, темних кіл, ліній і зморшок.
Дерматолог-хірург Денді Енглеман та пластичний хірург Девід Шафер розповіли для Byrdie про особливості догляду за шкірою навколо очей. Завдяки кільком крокам у б’юті-рутині ви зможете зберігати цю ділянку обличчя завжди зволоженою, м’якою та здоровою.
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Як доглядати за шкірою навколо очей
- Найголовніше зволоження повинно бути зсередини. Доктор медичних наук Девід Шафер наполягає на тому, аби кожна людина випивала добову норму звичайної води.
- Варто уникати чинників, які сушать шкіру навколо очей. Адже цій проблемі легше запобігти, аніж вирішити її. Тому захищайте шкіру від ушкодження сонцем, мінімізуйте вживання напоїв із вмістом кофеїну та алкоголю, які провокують зневоднення організму.
Чому потрібно доглядати за шкірою навколо очей / Фото Unsplash
- На шкіру навколо очей потрібно щодня наносити сонцезахисний крем. Зазвичай, використовуючи крем із високим рівнем SPF для обличчя, можна забути нанести його під очі та над ними. Проте це неправильно.
- Використовуйте зволожувач повітря. Цей спосіб є ефективним у боротьбі проти сухості шкіри, адже низька вологість у приміщені призводить до неї.
- Зволожуйте жирну шкіру навколо очей спеціальною сироваткою, а кремом варто користуватися власницям сухої шкіри. Звертайте увагу на те, аби у складі ваших продуктів була гіалуронова кислота та гліцерин, які добре зволожують епідерміс та запобігають появі тонких ліній.
- Інвестуйте у свою шкіру. Це стосується різноманітних доглядових косметичних процедур, якісних продуктів та домашнього догляду.
Тонкій шкірі потрібен особливий догляд / Фото Unsplash
- Не ігноруйте появу алергії. Часто через те, що внаслідок алергічної реакції на конкретні фактори сльозяться очі – страждає і шкіра навколо них. Зверніться до спеціаліста, який порекомендує вам корисні засоби для догляду. Також радьтеся зі своїм косметологом щодо зміни певних продуктів у вашому догляді, цікавтеся його професійною думкою, просіть про пораду.
- Завжди шануйте очі. Окрім того, що шкіру навколо очей необхідно зволожувати та наносити на неї SPF-продукти, також носіть сонцезахисні окуляри, аби сповільнити старіння та уникнути сухості на цій ділянці обличчя.
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