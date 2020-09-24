Проблемній шкірі обличчя потрібен особливий догляд. Саша Литвин – учасниця модельного реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" та б’юті-блогер. Дівчина знає багато про косметику та догляд за своєю зовнішністю. Тому поділилася шістьма правилами, яких потрібно дотримуватися власницям проблемною шкіри, аби вона мала ідеальний вигляд.