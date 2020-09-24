Догляд за проблемною шкірою: поради учасниці "Супер Топ-моделі по-українськи"
Проблемній шкірі обличчя потрібен особливий догляд. Саша Литвин – учасниця модельного реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" та б’юті-блогер. Дівчина знає багато про косметику та догляд за своєю зовнішністю. Тому поділилася шістьма правилами, яких потрібно дотримуватися власницям проблемною шкіри, аби вона мала ідеальний вигляд.
Саша розповідає для Нового каналу, що її шкіра жирна та схильна до висипань, але доглядати за нею може бути легко, якщо не лінуватися і дотримуватися важливих правил. Тому проблемна шкіра – це не назавжди.
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Правила для догляду за проблемною шкірою, яких потрібно дотримуватися перед сном
- Очищуйте шкіру від макіяжу. Зняття залишків косметики з обличчя – обов’язковий крок б’юті-рутини. Для цього використовуйте міцелярну воду або гідрофільну олію. Зверніть увагу на те, що експерти рекомендують очищувати очі від макіяжу за допомогою двофазового засобу.
- Робіть регулярний масаж. Шкіра довше залишатиметься молодою, пружною та тонізованою, якщо ви знаходитимете час, аби її промасажувати. Для масажу, окрім власних рук, можна ще використовувати спеціальні щіточки для очищення обличчя. Але обирайте ту, яка підійде саме вашому типу шкіри, щоб не була надто жорсткою.
- Важливий етап – тонізування. Аби догляд був повноцінним, застосовуйте щовечора зволожувальний тонік. Наносіть продукт на обличчя масажними рухами. Якщо у вас є запалення, то скористайтеся тоніком із вмістом спирту, щоб присушити їх.
- Наносіть спеціальний крем під очі. Ділянка шкіри під очима є ніжною та тонкою, тому вимагає додаткового догляду. Щоб уникнути передчасної появи зморшок навколо очей, регулярно зволожуйте шкіру спеціальним кремом.
- Користуйтеся оліями і сироватками. "Ці продукти здатні врятувати вашу шкіру", – каже Саша Литвин. Вони допомагають нормалізувати водний баланс і вироблення шкірного сала. Якщо наносити олію або сироватку перед сном, то зранку ви будете приємно вражені станом своєї шкіри.
- Закріплюйте олії і сироватки кремом. Застосування доглядової косметики можна зробити ефективнішим, якщо опісля вечірньої б’юті-рути фіксувати все кремом для обличчя. Таким чином корисні властивості усіх засобів діятимуть довше.
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