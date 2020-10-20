Прихильниці "лялькових" вій знають, що недостатньо просто їх наростити. За нарощеними віями потрібен правильний догляд, аби вони довго залишалися пухнастими та довгими. Вам не знадобиться витрачати на це щоденно багато часу, але слід дотримуватися кількох правил.