Як доглядати за нарощеними віями: правила і заборони
Прихильниці "лялькових" вій знають, що недостатньо просто їх наростити. За нарощеними віями потрібен правильний догляд, аби вони довго залишалися пухнастими та довгими. Вам не знадобиться витрачати на це щоденно багато часу, але слід дотримуватися кількох правил.
Майстриня із нарощення вій Юлія Арнаутова розповіла для Elle, як правильно доглядати за нарощеними віями, аби довше зберегти їх у відмінному стані.
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Правильний догляд за нарощеними віями
- Перші 3 дні після нарощення вій потрібно відмовитися від відвідування лазні чи солярію. Адже висока температура сприяє розчиненню клею, на якому тримаються вії, тому вони стають дуже чутливими, і потім їх легко пошкодити.
- Щодня вмивайте обличчя звичайною водою. Експерт із нарощення вій рекомендує для демакіяжу використовувати засоби, які не містять олій. Користуйтеся спеціальною пінкою або міцелярною водою.
- Оскільки будь-яка олія руйнує властивості клею для нарощення вій, то на деякий період призупиніть застосування жирного крему для ділянки шкіри навколо очей.
- Використовуйте спеціальну щіточку для регулярного розчісування нарощених вій. Так ви зможете зберігати їх в акуратному вигляді і запобігати заплутування, коли почнуть відростати ваші природні волосини.
- Намагайтеся не спати обличчям донизу, занурившись в подушку, терти очі руками чи створювати механічну дію на нарощені вії.
- Якщо у вас нарощені вії, то їх не можна фарбувати додатково тушшю. Але макіяж очей можете сміливо робити. Лише, видаляючи залишки косметики з повік, робіть це обережно.
- Не знімайте нарощені вії самостійно, щоб випадково не пошкодити натуральні. Зверніться до майстра, який зробить це професійно.
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