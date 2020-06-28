Кожен тип шкіри вимагає правильного догляду. Проте до чутливої шкіри потрібен особливий підхід. Також існують 2 види факторів, які провокують появу прищів та інших недоліків: внутрішні та зовнішні. Якщо для боротьби з першими потрібна консультація із лікарем, то з наслідків від других можна позбутися самостійно.

До зовнішніх чинників, які негативно впливають на вашу шкіру, відносять забруднене довкілля, зміну клімату, неправильний догляд. Аби уникнути проблем зі шкірою, потрібно дотримуватися певних правил та рекомендацій, які зібрали на ютуб-каналі Шпильки. Читайте також: Щоденний макіяж: як створити ідеальну основу Як доглядати за чутливою шкірою Для щоденного вмивання використовуйте спеціальну термальну, мінеральну або кип’ячену воду. Потрібно обмежити контакт із водопровідною водою.

Потрібно обмежити контакт із водопровідною водою. Позбудьтеся усіх засобів, які містять речовин подразнювальної дії. Серед них: евкаліпт, м’ята, ментол та цитрусові ефірні олії.

Серед них: евкаліпт, м’ята, ментол та цитрусові ефірні олії. Читайте склад будь-якого продукту для догляду за шкірою. Зверніть увагу, щоб в ньому не було таких компонентів, як натрію лаурилсульфат чи олефінсульфанат натрію. Вони не сумісні із чутливою шкірою.

Особливий догляд за чутливою шкірою / Фото Unsplash Не користуйтеся скрабами із жорсткими абразивними частинами. Натомість вибирайте м’який ензимний пілінг.

Натомість вибирайте м’який ензимний пілінг. Контролюйте температуру води. Чутлива шкіра не сприймає надто холодну або дуже гарячу воду, тому віддавайте перевагу кімнатній температурі води.

Чутлива шкіра не сприймає надто холодну або дуже гарячу воду, тому віддавайте перевагу кімнатній температурі води. Уникайте потрапляння пилюки на шкіру та підтримуйте рівень вологості повітря в кімнаті не нижче 40%.

та підтримуйте рівень вологості повітря в кімнаті не нижче 40%. Чутлива шкіра погано адаптовується до зміни сезонів. Варто підбирати засоби для догляду за шкірою обличчя відповідно до пори року із необхідними властивостями.

із необхідними властивостями. Якщо у вас є прищі та подразнення, то користуйтеся аптечними засобами.