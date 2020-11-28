Дівчата використовують різні засоби для догляду за шкірою обличчя, але часто оминають брови. Як правильно доглядати за бровами – читайте в нашому матеріалі.

Про секрети, які допоможуть добитися ідеального вигляду брів, розповідає Andmetics.

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Догляд за бровами

Очищення

Багато жінок забувають про те, що брови також потребують ретельного очищення від макіяжу. Для цього можна використовувати ватний тампон і м’який очищальний засіб для демакіяжу. Важливо, рухайтесь в напрямку росту волосся.

Живлення

Брови потребують додаткового зволоження. Для цього можна використовувати різні рослинні олії, які продаються в аптеці.

Важливо, перевіряйте чи немає у вас алергії на певну олію.



Потрібно доглядати за бровами / Фото pexels

Розчісування

Не забувайте, що ваші брови теж потребують постійного розчісування. Використовуйте спеціальні щіточки зі синтетичним або натуральним ворсом.

Розчісуйте брови плавними рухами по лінії росту.

Масаж

Регулярно робіть легкий масаж брів, він здатен привести ваші брови в тонус.

Це зробити дуже просто: брови потрібно масажувати розтираючими рухами вказівними пальцями від перенісся до скроні. Таку процедуру необхідно робити протягом 5 хвилин і бажано перед сном.



Регулярно робіть масаж брів / Фото pexels

Чому варто проводити корекцію брів перед сном?

Проводити незначну корекцію брів вдома потрібно перед сном, пише lash.moda.