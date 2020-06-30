Рейчел Джеймс – дівчина, у якої була ідея, але бракувало підтримки та фінансів для її реалізації. Проте спочатку вона створила власну лінійку лаків для нігтів, а згодом відкрила студію манікюру Pear Nova. Також вона знає, який дизайн нігтів буде актуальними влітку 2020.

Коли дівчина починала свій шліх в індустрії краси, то не мала жодних зв’язків. InStyle поцікавився у неї, як можна створити успішний бренд самостійно та якими будуть найголовніші тенденції в манікюрі.

Дізнайтеся: Від балерини до м'якого квадрату: яку обрати форму нігтів

Як починала Рейчел Джеймс

Ще з юного віку вона навчилася робити зачіски, оформлювати брови та фарбувати нігті, тому рано почала працювати сама для себе. Після закінчення середньої школи дівчина отримала ліцензію естетика, а потім пішла у школу модного мерчандайзингу. Вже тоді Рейчел усвідомила, що не витримає на роботі з іншим начальством і захотіла інвестувати у власну справу.

Закінчуючи коледж, молода підприємниця зробила маркетингову презентацію на одному із занять. Вона розповіла про ідею створення лінійки косметики для нігтів та способи її розвитку, хоча інші студенти підготували доповіді на тему моди, оскільки спеціальність у них була такою. Проте професорові сподобалася ініціатива Рейчел і він порекомендував їй іти працювати на певний бренд. Але вона точно знала, що хоче бути сама собі начальником. Коли дівчина прийшла додому, то почала шукати інформацію на просторах інтернету: "як почати бренд з лаку для нігтів".

Згодом Рейчел Джеймс зв’язалася із професійним косметологом, який ознайомив її із основами складу та процесом створення лаку для нігтів. Перші два роки дівчина робила лаки самостійно, бо не могла собі дозволити витрачати кошти на лабораторію чи виробника. Вона зазначає, що ця процедура була цікавою, але дивується, як батьки дозволили їй таким займатися вдома. Тому що працювати доводилося із легкозаймистими хімічними речовинами – будинок міг підірватися у будь-який момент.

Проте через кілька років плідної праці Рейчел змогла не лише заснувати екологічну лінійку лаків для нігтів, які не тестуються на тваринах, але й відкрити власну студію манікюру.

Який манікюр буде у тренді влітку 2020

Рейчел Джеймс думає, що влітку варто фарбувати нігті лаками яскравого кольору. Бо це пора, коли ми повинні відкритися після носіння верхнього одягу в сірих відтінках, рукавиць та інших речей, які не дозволяли людям самовиразитися за допомогою манікюру. Також засновниця Pear Nova каже, що влітку можна носити звичайні нігті без покриття, але акуратно доглянуті. Вона додає, що рекомендовано зберігати простоту на своїх нігтях, якщо ви використовуєте яскраві кольори на своєму тілі, обличчі чи волоссі.