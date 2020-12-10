Щоб шкіра мала красивий та здоровий вигляд, її потрібно ретельно очищувати. Першим кроком у рутині догляду за шкірою обличчя є демакіяж. Проте не всі виконують його правильно. Таким чином на обличчі може з’явитися висипання, лущення, почервоніння.

Неправильний демакіяж провокує негативні наслідки на шкірі обличчя. Новий канал розповів про помилки під час зняття макіяжу та поділився тонкощами правильного виконання процедури. Читайте також: Невдалий макіяж: які б'юті-помилки роблять вас візуально старшою Помилки у демакіяжі Спати з косметикою на обличчі. Варто почати з того, що перед сном обов’язково потрібно видаляти залишки косметичних продуктів зі шкіри. У протилежному випадку вранці ви побачите на обличчі висипання, лущення чи почервоніння, а згодом з’являться передчасні зморшки.

Варто почати з того, що перед сном обов’язково потрібно видаляти залишки косметичних продуктів зі шкіри. У протилежному випадку вранці ви побачите на обличчі висипання, лущення чи почервоніння, а згодом з’являться передчасні зморшки. Спочатку знімаєте макіяж, а потім вмиваєтеся. Правильний демакіяж – це спочатку вмивання обличчя, а потім видалення залишків косметики за допомогою спеціального засобу.

Правильний демакіяж – це спочатку вмивання обличчя, а потім видалення залишків косметики за допомогою спеціального засобу. Змивання всього макіяжу однією серветкою. Це можна назвати своєрідним "розмазуванням косметики по обличчі". Таким чином вам не вдасться ретельно та якісно очистити шкіру. Щоб досягти бажаного результату, використовуйте 4-5 серветок або ватних дисків для проведення демакіяжу.

Як не потрібно змивати макіяж / Фото Unsplash Не видаляєте залишків туші. Демакіяж вій варто проводити з особливою ретельність. Адже залишки туші псують шкіру по лінії росту вій. Щоб уникнути проблеми, використовуйте спеціальний засіб для видалення косметики навколо очей.

Демакіяж вій варто проводити з особливою ретельність. Адже залишки туші псують шкіру по лінії росту вій. Щоб уникнути проблеми, використовуйте спеціальний засіб для видалення косметики навколо очей. Користування засобом неправильного призначення. Косметику із легкими текстурами, як BB-крем, тональна основа, консилер, варто змивати засобами на водній основі: міцелярною водою, лосьйоном або тоніком для очищення. Для видалення праймера, туші і помади застосовуйте спеціальне молочко або гідрофільну основу.

Косметику із легкими текстурами, як BB-крем, тональна основа, консилер, варто змивати засобами на водній основі: міцелярною водою, лосьйоном або тоніком для очищення. Для видалення праймера, туші і помади застосовуйте спеціальне молочко або гідрофільну основу. Вмиватися надто гарячою або холодною водою. Неправильна температура води може нашкодити шкірі. Експерти рекомендують змивати косметики водою кімнатної температури, яка не перевищує 25 градусів. View this post on Instagram A post shared by KLAUDIA (@klaudynka_x3) Тертя обличчя рушником. Не варто з надмірною силою витирати шкіру після вмивання. Натомість легко промокніть обличчя м’яким рушником.

Не варто з надмірною силою витирати шкіру після вмивання. Натомість легко промокніть обличчя м’яким рушником. Використання засобів 2 в 1. Засіб для зняття макіяжу та засіб для очищення шкіри – це 2 різні продукти. Коли виробники поєднують їх в одному, то жертвують їхньою ефективністю.