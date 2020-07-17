Карантин вніс значні корективи у роботу приватних підприємців. Олена Галюк та Жанна Котенко цього року відкрили в Лос-Анджелесі салон краси Gbar. Проте досягти омріяного успіху їм не вдалося. Киянки розповіли про те, які проблеми виникли на їхньому шляху та як працює салон зараз.

Олена та Жанна офіційно відкрили салон в березні у престижному районі Беверлі-Гілз, а право на роботу у відомому франчайзі купили ще рік дому. Голос Америки пише, що їхній бізнес мав виглядати як здійснення американської мрії.

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Киянки довго шукали приміщення для перукарні-салону, а згодом був тривалий ремонт. Проте через тиждень після відкриття Gbar в Лос-Анджелесі призупинив свою роботу через пандемію. Але не лише карантин негативно вплинув на бізнес. Вандалізм під час нещодавніх протестів в Америці також нашкодив стану салону. Двері салону відчинилися для клієнтів знову лише кілька тижнів тому.

Співвласниця салону, Олена Галюк розповіла, що навіть тепер, коли вони знову працюють, то на прибуток не варто й сподіватися. Підприємниці намагаються не збанкротувати зовсім та докладають зусиль, аби їхні майстрині могли заробити на життя.

Після карантину багато людей перестало ходити, багато майстрів перестало працювати, бо вони навчились працювати вдома, а клієнти почали ходити до них додому,

– додає Жанна Котенко, співвласниця салону.

Навіть тепер, коли умови карантину послабили, повноцінно салон не може працювати. Адже у штаті Каліфорнія діють суворі правила. Залежно від площі приміщення, одночасно всередині мають браво бути лише 3 людей: по одному в секції макіяжу, манікюру та стрижки. Жанна Котенко акцентує, що усі повинні носити маски, а також майстри зобов’язані дезінфікувати робочі поверхні після кожного клієнта.

Зокрема, Олена Галюк скаржиться, що вони просили орендодавця знизити орендну плату, але їм відмовили. Не дивлячись на те, що у період карантину салон не працював, українки 3 місяці із власної кишені платили оренду по 9 тисяч доларів щомісяця.

Власниці Gbar знайшли рішення, яке мало бтдопомогти їм врятувати бізнес: подали заявки на державні програми допомоги та отримали 2 позички. Жінки дякують державі за допомогу, але зазначають, що цих коштів недостатньо, аби "триматися на плаву". Проте навіть у такій важкій ситуації українки, які відкрили салон краси в Лас-Анджелесі, налаштовані позитивно і сподіваються, що люди знову почнуть відвідувати салони, бо захочуть якісних послуг. А поки що Олена та Жанна виконують більшість обов’язків у перукарні.