Шкіра на обличчі сприятлива до подразнення. Тому чоловікам потрібно відповідально підходити до процесу гоління бороди. Важливо не лише те, як ви голитиметеся, а й догляд перед цією процедурою та після неї.

Якщо ви самостійно голите бороду вдома, то вам доведеться дізнатися про всі нюанси підготовки до цього та догляду за шкірою, коли на ній вже не буде зайвого волосяного покриву. Byrdie описав покроково, що потрібно робити до та після гоління бороди.

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Як підготуватися до гоління бороди

Очистіть обличчя теплою водою та милом або спеціальним засобом для очищення шкіри.

Наступний крок – відлущування. За допомогою скрабу вам вдасться відкрити пори, видалити відмерлі частинки шкіри та покращить загальний вигляд обличчя.

Після скрабування зробіть собі компрес із рушника, змоченого в гарячій воді. Покладіть його на обличчя на 30-60 секунд. Такий трюк допоможе пом’якшити волосся на обличчі перед голінням.

Візьміть пінцет та обережно видаліть вросле волосся.

Тепер нанесіть на обличчя 1 чи 2 краплі кокосової або іншої олії.



Підготовка до гоління / Фото Unsplash

Вам необхідно також ретельно обирати, яким саме інструментом вам буде зручно голити бороду. Якщо ви плануєте постійно голити бороду в домашніх умовах, то рекомендовано придбати собі ще деякі речі, окрім бритви, для більш якісного проведення цієї процедури. Наприклад, гребінець із густими та тонкими зубцями, перукарські ножиці, маленьке дзеркало та пензель, щоб струсити залишки волосся.

Потім зачешіть волосся на обличчі в одному напрямку і починайте його голити за лінією росту. Робіть це повільно та обережно, періодично знову зачісуючи його та струшуючи пензлем.



Для гоління потрібні додаткові інструменти / Фото Pexels

Як доглядати за обличчям після гоління