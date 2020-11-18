На жаль, процес старіння зупинити неможливо, але варто спробувати його сповільнити. Важливо поєднувати здоровий спосіб життя, правильне харчування та комплексний професійний догляд у косметолога із домашніми б’юті-процедурами від морщин. Дієві антивікові маски для обличчя з натуральних інгредієнтів можна приготувати власноруч в домашніх умовах.

Harper's Bazaar поділився 4 рецептами омолоджувальних масок для обличчя. Ви можете приготувати їх самостійно в домашніх умовах для різних типів шкіри, використовуючи прості продукти.

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Як приготувати антивікові маски для різних типів шкіри

Омолоджувальна маска для сухої шкіри

Змішайте 100 мілілітрів жирних вершків та 4 чайні ложки лимонного соку. Нанесіть рідину на шкіру обличчя, а через 20 хвилин змийте прохолодною водою. Для кращого ефекту опісля нанесіть зволожувальний крем або сироватку. Маска допоможе розгладити дрібні зморшки та додати обличчю природного сяйва. Адже вершки зволожують та живлять дерму, а лимонний сік забезпечує їй достатню кількість вітаміну C. Проте варто заздалегідь провести тест на алергічну реакцію на інгредієнти.



Корисні маски для обличчя / Фото Instagram / @shaninamshaik

Маска для чутливої шкіри

Розімніть 100 грам жирного творогу до утворення однорідної маси. В ємність додайте 2 чайні ложки куркуми, продовжуйте перемішувати компоненти, допоки не отримаєте золотистого відтінку. Маску потрібно наносити на шкіру обличчя на 15 хвилин, а потім змити прохолодною водою. Молочна кислота, яку містить творог, очищує, зволожує, живить шкіру та стимулює вироблення колагену. А куркума слугує натуральним антиоксидантом, який створює на обличчі захисний бар’єр, і захищає шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Антивікова маска для нормального та комбіновано типу шкіри

Для приготування цієї маски, вам потрібно ретельно розім’яти 1 стиглий банан. Потім додайте до нього 4 чайні ложки творогу та 2 чайні ложки меду. Перемішуйте інгредієнти до утворення однорідної маси, яку згодом нанесіть на обличчя на 15 хвилин. Залишки продуктів змийте теплою водою. Вказані компоненти активізують вироблення колагену, зволожують та живлять шкіру мікроелементами. Зокрема, мед утворює на обличчі невидиму плівку, яка допомагає довго утримувати вологу в дермі.



Як приготувати маску для обличчя / Фото Instagram / @bellamichlo​

Маска проти старіння для жирної шкіри

Почніть зі збивання 2 яєчних білків, але не потрібно утворювати піну. В ємність додайте 1 чайну ложку меду та 3-4 краплі олії чайного дерева. Маску нанесіть на обличчя. Через 15 хвилин видаліть залишки за допомогою прохолодної води. Суміш корисних інгредієнтів сприятиме звуженню пор, зволоженню шкіри, запобігатиме появі зморшок та допоможе боротися з акне.