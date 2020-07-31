Губи є делікатною частиною обличчя. Їм потрібен особливий догляд, бо існує поширена проблема – сухість губ, з якою важко впоратися. Але корисні та прості поради від естетиків можуть допомогти зволожити та пом’якшити губи.

Губи можуть бути сухими інколи через зміну пори року або внаслідок подразнення іншими зовнішніми чинниками, а також сухість губ буває хронічною проблемою. Byrdie ділиться порадами від експертів, як потрібно доглядати за губами. Читайте також: Кожна жінка може виглядати, як перша леді: секрети краси Жаклін Кеннеді Як позбутися сухості губ Регулярне відлущення. Перед гідратацією губ потрібно очистити їх від відмерлих та сухих частинок шкіри. Таким чином, коли ви приберете зайвий ороговілий верхній шар, волога зможе добре увібратися в губи. Найкраще скрабувати губи після душу, коли шкіра м’яка.

Перед гідратацією губ потрібно очистити їх від відмерлих та сухих частинок шкіри. Таким чином, коли ви приберете зайвий ороговілий верхній шар, волога зможе добре увібратися в губи. Найкраще скрабувати губи після душу, коли шкіра м’яка. Маска на ніч. Після ексфоліації губ потрібно їх зволожити. Найкраще лікувати сухі губи перед сном, аби всю ніч продукт, який ви нанесете, живив їх. Знайдіть свій улюблений рецепт маски для губ та повторіть його. Також можна придбати живильну і зволожувальну мазь в аптеці чи косметичному магазині, і покривати нею губи товстим шаром.

Після ексфоліації губ потрібно їх зволожити. Найкраще лікувати сухі губи перед сном, аби всю ніч продукт, який ви нанесете, живив їх. Знайдіть свій улюблений рецепт маски для губ та повторіть його. Також можна придбати живильну і зволожувальну мазь в аптеці чи косметичному магазині, і покривати нею губи товстим шаром. Щоденний догляд. Окрім відлущування та зволожування, аби губи не ставали сухими знову, потрібно продовжувати доглядати за ними. Якщо ви прихильниця помад чи блиску для губ, то обирайте такі продукти, які містять олію ши або кокосову олію, уникайте компонентів, які мають властивість підсушувати шкіру.

Як мати красиві губи / Фото Pexels Якщо ви страждаєте на хронічну сухість губ Зрозумійте проблему – це перший крок до її виправлення. Визначте чинники, які роздратовують ваші губи, і уникайте їхнього прямого контакту з губами (наприклад, кава чи алкогольні напої). Звертайте увагу на погодні умови. Захищайте губи від вітру та сонця. Позбудьтеся звички облизувати та кусати губи, бо таким чином усі ваші старання у боротьбі проти сухості будуть марними. Користуйтеся зволожувальними засобами для губ та робіть гідратацію за допомогою ефірних олій.

Правильний догляд за сухими губами / Фото Pexels Важливі лайфхаки: бережіть губи від напоїв, які сприяють їхній сухості: пийте каву чи алкоголь через спеціальну соломинку;

для догляду за губами використовуйте продукти, у яких багатий склад на корисні вітаміни, мінерали та ефірні олії;

на губи можна наносити трішки живильних продуктів, які призначені для догляду за шкірою обличчя.