Співачка Настя Каменських веде активний спосіб життя та регулярно ділитися світлинами у своїх соціальних мережах. Із ростом популярності платформи ТікТок для створення та поширення коротких відео зірка також почала тішити своїх прихильників контентом такого формату. Нещодавно вона здивувала свою аудиторію новим відео, на якому у неї кардинально змінений імідж завдяки масці з ТікТок.

Настя Каменських зняла коротке відео під пісню американської виконавиці Lizzo – Good As Hell, яке опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. В кадрі українська знаменитість повільно покрутила головою, аби фільтр ТікТоку вдало відобразився на всій довжині її волосся.

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Настя Каменських серед представників українського шоубізнесу є співачкою, яка не залишається відданою одному кольору свого волосся та стрижці. Проте їй захотілося змін, але вона не наважилася на реальне кардинальне перевтілення. Зірка вирішила проекспериментувати, використавши маску, яку пропонує функціонал додатку ТікТок. Таким чином підписники мали змогу подивитися, якою б була Настя із різнокольоровим волоссям. А саме: верхня частина шевелюри фіолетового кольору, а нижня – відтінок морської хвилі.

У дописі до публікації зірка додала, що пробує новий hairstyle та не забула за допомогою хештегів зазначити, що це жарт у стилі ТікТоку. Відео зібрало майже 310 тисяч переглядів та 259 коментарів.

Шанувальники на жарт улюбленої співачки відреагували по-різному. Серед коментарів можна побачити реакції на кшталт: "така красива" або "старшою стала, не подобається". У будь-якому разі насправді змінити свій темний колір волосся Настя Каменських поки що не захотіла.