Як безпечно освітлити волосся в домашніх умовах: поради експертів

Світові знаменитості започаткували тренд літа 2020: біляве волосся. Навіть відома брюнетка Емілі Ратажковскі перевтілилася у блондинку. Тому зараз, як ніколи актуальні поради для висвітлення волосся в домашніх умовах, якщо ви хочете відповідати останнім тенденціям, але бажання йти у салон немає.

Багато салонних процедур можна відтворити самостійно вдома, якщо знати правильну техніку їхнього виконання. Тому Good Housekeeping дізнався у партнерки бренду Clairol Color та зіркової колористки із Беверлі-Гіллз, Присцили Валлес, які є поради та хитрощі, щоб освітлити волосся вдома та не пошкодити його.

Корисно дізнатися: Чому випадає волосся: 5 головних причин

Для початку переконайтеся, що стан вашого волосся хороший і воно повністю здорове. Тому що у протилежному випадку, слід відкласти фарбування і почати відновлювати своє волосся. Також, якщо раніше у вас не було досвіду хімічного фарбування волосся, то тепер освітлити його буде легше.

Способи освітлення волосся в домашніх умовах

Використання перекису водню із освітлювачем. Поєднання допомагає видалити природний пігмент із волосся та відкрити волосяну кутикулу, аби колір краще засвоювався. Лише перекис у чистому вигляді Присцила Валлес не рекомендує використовувати, бо тоді волосся виглядатиме неприродно мідним.

Поєднання допомагає видалити природний пігмент із волосся та відкрити волосяну кутикулу, аби колір краще засвоювався. Лише перекис у чистому вигляді Присцила Валлес не рекомендує використовувати, бо тоді волосся виглядатиме неприродно мідним. Можна спробувати перманентну фарбу для волосся. Обирайте відтінок на 2 тони світліший, ніж ваш натуральний колір.

Обирайте відтінок на 2 тони світліший, ніж ваш натуральний колір. Сріблястий тонер для посилення ефекту. Починайте фарбувати волосся ззаду, потім рухайтеся у боки і закінчуйте на верхній частині голови, аби отримати рівномірний результат. Тонер наносіть опісля процедури, щоб позбутися жовтого відтінку і отримати яскравіший блонд.

Починайте фарбувати волосся ззаду, потім рухайтеся у боки і закінчуйте на верхній частині голови, аби отримати рівномірний результат. Тонер наносіть опісля процедури, щоб позбутися жовтого відтінку і отримати яскравіший блонд. Чорне волосся можливо освітлити. Проте робити це потрібно поетапно, не за один день, щоб не нашкодити своїй шевелюрі. Щоразу фарбуйтеся на 2 тони світлішим, ніж у вас є на даний момент, допоки не досягнете бажаного результату.

Проте робити це потрібно поетапно, не за один день, щоб не нашкодити своїй шевелюрі. Щоразу фарбуйтеся на 2 тони світлішим, ніж у вас є на даний момент, допоки не досягнете бажаного результату. Спочатку скористайтеся спеціальним освітлювачем. Потім досягнути того кольору, якого ви хотіли напередодні, допоможе тонер потрібного відтінку.



Можна стати блондинкою в домашніх умовах / Фото Pexels

Що вам знадобиться для безпечного освітлення волосся

Ви можете придбати одразу увесь набір необхідних засобів для освітлення волосся у косметичному магазині. Додатково потрібно мати пензель для фарбування волосся, шпильки для фіксування локонів, рушник, аби уникнути забруднення шкіри та одягу, гребінець із великими зубцями та гребінець для поділу волосся. Також вам знадобиться кокосова олія, яку варто нанести навколо лінії росту волосся, щоб захистити шкіру від потрапляння зайвих продуктів на неї.

До теми: Аріель Вінтер змінила колір волосся, на який її надихнув серіал "Гра престолів"

Як безпечно освітлити волосся в домашніх умовах

Намастіть кокосовою олією шкіру навколо лінії росту волосся, але коренів волосин не торкайтеся.

Розділіть волосся на 4 секції: 2 ззаду і 2 на маківці голови. Починайте фарбувати із задньої частини. Кожне пасмо не повинно бути ширшим, ніж 3 сантиметри.

Наносіть освітлювач на кожне пасмо, починаючи з коренів, але намагайтеся не торкатися шкіри голови. Повторіть маніпуляцію із всіма секціями волосся.

Повторіть маніпуляцію із всіма секціями волосся. Залиште продукт на волоссі на 20-45 хвилин. Аби дізнатися точніше про його дію, прочитайте інструкцію на упаковці.

Вимийте волосся за допомогою шампуню та теплої води. Також не забудьте нанести кондиціонер.



Як отримати світле волосся вдома / Фото Unsplash

Поради, як не нашкодити волоссю, освітлюючи його