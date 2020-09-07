51-річна американська акторка, співачка та танцівниця Дженніфер Лопес любить експериментувати зі своїм макіяжем та зачіскою. На сторінці зірки в інстаграмі понад 131 мільйон підписників. Цього разу вона здивувала шанувальників привабливою зачіскою у стилі ляльки Барбі з 90-х.

Знаменитості світового рівня створюють тренди. Таким чином нова укладка Дженніфер Лопес, про яку розповів Cosmopolitan, може стати головною hair-тенденцією нового сезону.

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Джей Ло є прихильницею стилю 90-х. Спочатку вона зробила контрастне мелірування, яке було у тренді декілька десятиліть тому, потім – об’ємну укладку із використанням великої кількості мусу та лаку для фіксації волосся. А тепер співачка продемонструвала водночас елегантну та грайливу зачіску, яка колись була на кожній ляльці Барбі.

Зірковий hair-стиліст Кріс Епплтон, який також робив зачіску для Кім Кардашян, натхнену модою 90-х, віддає перевагу оновлювати застарілі тенденції. Зачіска Джей Ло слугує яскравим прикладом. Трансформацію співачки Кріс назвав Bronx Barbie, опублікувавши світлину зірки у своєму інстаграм-профілі. Схожим фото поділилася й сама Дженніфер у своєму аккаунті в цій соцмережі та побажала шанувальникам: "Щасливої п’ятниці", додавши емоджі у формі серця.

На волоссі ефектного карамельного відтінку Джей Ло можемо побачити масивні локони. Ззаду верхня частина волосся сформована у невеликий високий хвіст, як було колись у Барбі. Цей трюк додає зачісці об’єму. А чоло красуні прикрасили, модні у 2020, baby hair. Образ співачки доповнив макіяж у нюдових та коричневих відтінках, який зробив кароокий погляд жінки ще виразнішим, а помада на губах їх візуально збільшила.