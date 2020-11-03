Популярна італійська блогерка К’яра Ферраньї та косметичний бренд Lancome створили яскраву косметичну колекцію косметики, і нещодавно продемонстрували продукцію у соцмережах. Раніше блогерка вже співпрацювала з брендом, тому ця колаборація є другою.

К’яра Ферраньї слугує прикладом красивої та витонченої жінки для багатьох, а косметична продукція бренду Lancome також користується популярністю в індустрії краси. Тому цього разу вони випустили лінійку яскравої декоративної косметики, повідомляє Wonderzine.

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Колекція косметики К’яри Ферраньї та Lancome

Друга колаборація італійської блогерки та бренду краси Lancome – це колекція косметики. До її складу увійшли помади різних текстур та відтінків. Серед них: класичний червоний, рожевий та бордовий. У лінійці також представлена універсальна палетка продуктів для створення макіяжу: матові та шимерні тіні, хайлайтери у 3 відтінках, бронзера і рум’яна. Зокрема, творці не забули про чорну туш для вій.

Презентація колекції відбулася 2 листопада на офіційному сайті бренду Lancome у форматі онлайн-трансляції. Глядачі, які приєдналися до події, змогли першими оцінити косметику. Трансляцію назвали "The Chiara beauty show", був живий чат у глядачів з К’ярою та спеціальні гості.

Нагадаємо, що результати першої співпраці К’яри Ферраньї та Lancome були представлені у 2019 році. Це теж була косметична лінійка. Вона складалася з лімітованої палетки, на кришці якої розмістився фірмовий знак блогерки – очі з довгими віями, а одне з них підморгує, сяючих помад у 3 відтінках, лаку для губ та туші для вій.