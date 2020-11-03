Вже друга колаборація: яку нову колекцію косметики випустили Lancome і К’яра Ферраньї
Популярна італійська блогерка К’яра Ферраньї та косметичний бренд Lancome створили яскраву косметичну колекцію косметики, і нещодавно продемонстрували продукцію у соцмережах. Раніше блогерка вже співпрацювала з брендом, тому ця колаборація є другою.
К’яра Ферраньї слугує прикладом красивої та витонченої жінки для багатьох, а косметична продукція бренду Lancome також користується популярністю в індустрії краси. Тому цього разу вони випустили лінійку яскравої декоративної косметики, повідомляє Wonderzine.
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Колекція косметики К’яри Ферраньї та Lancome
Друга колаборація італійської блогерки та бренду краси Lancome – це колекція косметики. До її складу увійшли помади різних текстур та відтінків. Серед них: класичний червоний, рожевий та бордовий. У лінійці також представлена універсальна палетка продуктів для створення макіяжу: матові та шимерні тіні, хайлайтери у 3 відтінках, бронзера і рум’яна. Зокрема, творці не забули про чорну туш для вій.
Презентація колекції відбулася 2 листопада на офіційному сайті бренду Lancome у форматі онлайн-трансляції. Глядачі, які приєдналися до події, змогли першими оцінити косметику. Трансляцію назвали "The Chiara beauty show", був живий чат у глядачів з К’ярою та спеціальні гості.
Нагадаємо, що результати першої співпраці К’яри Ферраньї та Lancome були представлені у 2019 році. Це теж була косметична лінійка. Вона складалася з лімітованої палетки, на кришці якої розмістився фірмовий знак блогерки – очі з довгими віями, а одне з них підморгує, сяючих помад у 3 відтінках, лаку для губ та туші для вій.
Хто така К’яра Ферраньї
Жінка почала вести модний блог The Blonde Salad ще у 2009. Він швидко став популярним, а згодом вона змінила площадку роботи на інстаграм. Дотепер К’яра стала однією із найбільш впливових дівчат у світі моди, створила власний бренд одягу, трансформувала блог у повноцінний медіа канал, вийшла заміж та народила сина. Нещодавно зірка повідомила про другу вагітність. Зокрема, К’яра створила вже 2 колекції косметики у співпраці з брендом Lancome. Працюючи на ними, блогерка зізналася, що орієнтувалася насамперед на власний стиль. Всі засоби мають милий та дівчачий вигляд, але під кокетливими футлярами заховалися практичні відтінки та функції декоративної косметики.
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