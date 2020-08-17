Коли на обличчі з’являються вугрі, сухість, забруднення та інші проблеми, то шкіру необхідно терміново рятувати. Аби одразу не звертатися за професійною допомогою до косметолога, можна спробувати зробити дієві маски самостійно в домашніх умовах.

Красивої та чистої шкіри можна досягти завдяки правильному догляду. Для цього необхідно робити регулярне очищення, зволоження та відлущування шкіри. НВ зібрав рекомендації експертів з приготування масок для обличчя в домашніх умовах.

До теми: Без хімічних інгредієнтів: як освітлити шкіру обличчя в домашніх умовах

Як приготувати маски для шкіри обличчя вдома

Проти акне та висипань

Завдяки інгредієнтам, із яких складається маска, вона володіє антибактеріальними, протизапальними та гідратуючими властивостями. Мед та сік алое вера сприяють очищенню шкіри, куркума запобігає появі запалень, а йогурт – зволожує.

Що вам знадобиться?

1 столова ложка органічного грецького йогурту;

1 чайна ложка меду;

1/2 чайної ложки куркуми;

1 чайна ложка соку алое.

Компоненти потрібно перемішати до утворення однорідної маси та нанести на обличчя і тримати 10 хвилин.

Для зволоження

За допомогою цієї маски ви зможете покращити текстуру шкіри та зміцнити клітинні стінки. Зокрема, авокадо та мед , які є основними компонентами суміші, відмінно зволожать та заспокоять вашу шкіру. Маска є ідеальним інструментом у боротьбі із сухістю шкіри.

Що вам знадобиться?

1 столова ложка меду;

10 крапель олії насіння шипшини;

1/4 стиглого авокадо.

Для зручності змішайте інгредієнти в кухонному комбайні. Нанесіть маску на обличчя і змийте водою через 5 хвилин.

Для заспокоєння

Картопля володіє протизапальним ефектом. Вона сприяє загоєнню ран та подразнень. В поєднанні з огірками, які тонізують та зволожують шкіру, компоненти маски можуть заспокоїти шкіру.

Що вам знадобиться?

1 потерта біла картоплина;

1 потертий огірок;

Кілька крапель рожевої води;

1/4 чайної ложки куркуми.

Суміш з усіх інгредієнтів потрібно нанести на обличчя на 10 хвилин. Їхні залишки слід видалити за допомогою паперових рушників.

Для пом’якшення

Усі компоненти, з яких складається маска, багаті на вітаміни. Мед зволожує шкіру та не провокує висипання на шкірі, авокадо містить омега-3 жирні кислоти та вітаміни групи B, оливкова олія має властивість пом’якшувати шкіру та мінімізувати запалення. Зокрема, такий догляд є корисним для лімфатичної системи та регенерує ліпідний шар шкіри.

Що вам знадобиться?

2 столових ложки меду;

2 столових ложки авокадо;

2 столових ложки оливкової олії.

Суміш із інгредієнтів потрібно тримати на обличчі 15 хвилин. Потім змийте залишки за допомогою вологого ватного диску або рушника.

Для очищення

Використовувати маску необхідно для відлущування ороговілих клітин шкіри та очищення пор. Вівсянка і харчова сода на відмінно впораються із таким завданням.

Що вам знадобиться?

2 чайних ложки вівсяних пластівців;

1 чайна ложка харчової соди.

Аби отримати консистенцію пасти, додайте до інгредієнтів кілька крапель води. Нанесіть суміш на обличчя та тримайте до повного висихання.

Маска для омолодження

Вітамін C, який є в персиках, сприяє виробленню колагену та еластичності шкіри. Грецький йогурт має відлущувальну та освітлювальну дію. Також мигдальне молоко зволожує і пом’якшує шкіру, а кориця активізує кровообіг.

Що вам знадобиться?

1/2 склянки мигдалевого молока;

1/2 склянки натурального грецького йогурту;

2 нарізаних стиглих персика без кісточки;

1/4 чайних ложки кориці;

Мед або кокосовий нектар (за бажанням).

Усі інгредієнти необхідно перемішати в блендері до утворення однорідної маси. Таке смузі можна не лише наносити на шкіру обличчя, а й просто пити для збагачення вітамінами.

Проти жирної шкіри

Компоненти, з яких складається маска, поглинають шкірний жир та очищають пори. Таким чином ви зможете запобігти жирності шкіри через активне вироблення шкірного сала, закупорюванню пор, появі прищів та запалення.

Що вам знадобиться?

1 банан;

10 крапель лимонного соку;

1 чайна ложка оливкової олії першого віджиму.

Насамперед розімніть банан. У посудину з ним додайте лимонний сік та олію. Ви повинні отримати консистенцію рідкої пасти. Маску потрібно тримати на обличчі 15 хвилин і змивати теплою водою.

Для сухої шкіри

Використання такої маски тонізує шкіру, допомагає їй зберігати вологу довго, освітлює, полегшує можливий свербіж.

Що вам знадобиться?

Половина огірка;

2 столових ложки соку або гелю алое вера.

Огірок необхідно потерти та змішати з алое. Наносіть маску на 20-25 хвилин.

Проти зморшок

Інгредієнти, які вам знадобляться для приготування чудодійної маски, володіють властивостями для стимулювання вироблення колагену. Він сприяє пружності, зволоженню, м’якості шкіри та розгладженню зморшок.

Що вам знадобиться?

1/2 авокадо;

1 столова ложка необробленого меду;

2 столових ложки какао порошку.

Розім’яте авокадо потрібно перемішати з іншими компонентами. Масу наносіть на шкіру обличчя та змийте теплою водою через 20 хвилин.

Поради для застосування масок