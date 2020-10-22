У відомої української моделі Наталії Гоцій красива рельєфна фігура. Віднедавна жінка веде телеграм-канал, на якому ділиться таємницями своєї краси та вправами для тренування.

Наталія Гоцій показала, як можна накачати прес за допомогою фітнес-резинки. Новий канал поділився тренуванням моделі.

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Як накачати прес за допомогою фітнес-резинки

Баланс

Для проведення цієї вправи вам необхідно одягнути резинку на стопи, лягти на спину і розводити ноги максимально широко, щоб відчувався натяг еспандера. Вам потрібно сформувати своїм тілом "куточок": підняти ноги і спину від підлоги.

Аби вправа була ефективною, ваше завдання полягає в утримані балансу на сідницях з рівною спиною. Повторіть 20 розведень ніг, загинаючи носочки всередину, а п’яти вивертаючи назовні.

Велосипед

Збережіть положення від попередньої вправи, а резинку не знімайте зі стоп. Тепер вам потрібно робити класичний уявний велосипед: підтягуйте коліна по черзі до грудей. Зробіть 20 повторень. І не забувайте слідкувати, аби резинка не провисала.

Розведення

Тепер змініть положення: ляжте на спину, стопи з резинкою підійміть вгору під кутом 90 градусів. Вам потрібно поєднати розведення ніг та виконування скручувань преса так, щоб руки проходили між ногами. Під час вправи, яку варто повторити 20 разів, намагайтеся максимально затискати живіт.