Вони знають не лише про шкіру: як японки доглядають за волоссям
Східні красуні знають не лише, як мати ідеальну шкіру, а й про таємниці бездоганного стану волосся. Для догляду за шевелюрою японки використовують, окрім спеціальних продуктів, ефективні лайфхаки. Якщо ви хочете мати блискучі та гладкі локони, то варто дізнатися про японські б’юті-таємниці.
Деякі кроки японок у догляді за собою можуть бути незрозумілими для слов’янських жінок, але результат таких б’юті-процедур доводить їхню користь. Harper's Bazaar розповів, що роблять жінки з Японії, аби мати бездоганне волосся.
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Як японки доглядають за волоссям
- Вони вживають багато риби та інших морепродуктів. Адже вони містять багато білка, який слугує основою для росту здорового волосся. А також корисними є кислоти морепродуктів, які стимулюють ріст ваших локонів та нормалізують ліпідний шар.
- У їхньому раціоні є багато фруктів, овочів, соя та зелений чай. Завдяки цим продуктам волосся отримує належне живлення. Вітаміни, на які багаті перелічені інгредієнти, зміцнюють волосяну структуру і забезпечують вашій шевелюрі здоровий блиск.
- Японки користуються біодобавками. В Японії користується популярністю питний колаген та біостимулятори – вони допомагають зберігати волосся у хорошому стані. Зокрема, найсміливіші жінки наважуються на ін’єкції в шкіру голови для стимуляції росту волосся та його зміцнення.
- Ретельний догляд. Японки користуються без сульфатними шампунями із натуральним складом. Також їхня доглядова косметика повинна містити скваланову або арганову олії, які захищають волосся від пошкодження екстремальними температурами, сухості та ламкості.
- Східні красуні розчісують волосся масажною гумовою щіткою. Вона очищує шкіру голови та стимулює кровообіг.
- Присутність народних рецептів. Для догляду за волоссям японки готують настій із гібіскуса, зеленого чаю та яблучного оцту. Вони ополіскують ним шевелюру після миття. Суміш із таких інгредієнтів допомагає збалансувати жирність волосся та бореться з ламкістю волосин.
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