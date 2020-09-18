Східні красуні знають не лише, як мати ідеальну шкіру, а й про таємниці бездоганного стану волосся. Для догляду за шевелюрою японки використовують, окрім спеціальних продуктів, ефективні лайфхаки. Якщо ви хочете мати блискучі та гладкі локони, то варто дізнатися про японські б’юті-таємниці.