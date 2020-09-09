Інфлюенсери у сфері краси щодня стають прикладом для інших. Люди прагнуть бути схожими на них, прислуховуються до їхніх б’юті-порад, користуються косметикою, яку рекламують блогери. Деякі з них настільки популярні, що мають багатомільйонну аудиторію в інстаграмі.

З нагоди Міжнародного дня краси, який відзначають у всьому світі 9 вересня, НВ зробив добірку із 8 блогерів, які спеціалізуються на б’юті-індустрії та надихають мільйони людей своїм прикладом.

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Популярні б’юті-блогери

Кайлі Дженнер

Зірка має 193 мільйони підписників на сторінці в інстаграмі. Кайлі відома по всьому світу завдяки участі у популярному реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та власній лінійці доглядової і декоративної косметики Kylie Cosmetics. Думка підприємниці цінується в індустрії краси.

Худа Каттан

Жінка стала популярною завдяки своїм навичкам професійного візажу та запуску власного б’юті-бренду Huda beauty. У блогерки є 2 акаунти в інстаграмі: робочий та особистий. На першій сторінці, де понад 47 мільйонів підписників, вона публікує багато уроків зі створення макіяжу, а іншу використовує, аби більше ділитися з підписниками своїм буденним життям.

К’яра Ферраньї

Італійська модна блогерка, модель та дизайнер співпрацює з фешн- та б’юті-брендами. Блог К’яри The Blonde Salad, який вона почала вести у 2009 році, допоміг їй стати відомою. А вже у 2017 знаменитість очолила список Forbes Top Fashion Influencers. За її життям в інстаграмі стежать більше 20 мільйонів людей.

Зої Сагг

Британка почала свою діяльність у 2009 році у вигляді блогу в інстаграмі, а згодом у неї з’явилося декілька ютуб-каналів із багатомільйонною аудиторією. Блог Зої, який налічує понад 9 мільйонів підписників, трансформувався у великий письмовий "проєкт" Zoella. Вона почала створювати колаборації із різними брендами та запустила власну лінійку косметики. Окрім б’юті-тематики, блогерка ділиться своїм lifestyle.

Каміла Коельо

На інстаграм-сторінці бразильської блогерки є майже 9 мільйонів підписників. Вона ділиться з ними своїми знаннями про красу та модну індустрію. Дівчина також є дизайнером та засновницею екологічного люксового бренду косметики Elaluz. Вона створює стильний та "сонячний" візуальний контент для свого блогу.

Negin Mirsalehi

Блогерку голландського-іранського походження запрошують на всі модні покази та пропонують їй місце у першому ряді. Вона потрапила до списку Forbes 30 Under 30, заснувала бренд косметики Gisou і навіть володіє бджолиним садом, з якого отримує мед та прополіс: інгредієнти служать сировиною для виготовлення косметики. Завдяки бездоганному почуттю стилю Negin Mirsalehi за нею стежать більше 6 мільйонів інстаграм-користувачів.

Еймі Сун

Дівчина також була у списку Forbes 30 Under 30. Вона поєднує блогерську діяльність із дизайном одягу, письменництвом та співпрацею із відомими світовими брендами. Працювати над особистим брендом Еймі допомагає велика команда. Наразі у неї 5,5 мільйонів підписників в інстаграмі.

Пет Макграт

Британську візажистку, аудиторія якої у соцмережі інстаграмі більше 3 мільйонів, журнал Vogue називає одним із найавторитетніших експертів краси у всьому світі. Зокрема, вона була однією із 100 найвпливовіших людей Time. Пет створила власну лінійку декоративної косметики та серію майстер-класів. Люди, які підписані на її сторінку, шукають там натхнення для макіяжу, уроки візажу та ідеї для модних б’юті-образів.