Декілька років тому із б’юті-трендів 2000-х робили добірки неактуальних макіяжів та зачісок, які не варто відтворювати на собі. Проте для індустрії краси у 2020 характерним є повернення тенденцій з минулого. Таким чином стрази, чорна підводка на нижніх повіках, сріблясті тіні та багато іншого знову в моді.

Перевагою застарілих трендів є те, що їх завжди можна вдосконалити, і вони знову будуть на піку популярності. Wonderzine пише, що завдяки новим косметичним продуктам, технікам створення макіяжу та зачісок і сучасним аксесуарам тенденції 2000-х виглядатимуть по-іншому.

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Б’юті-тренди 2000-х, які знову актуальні

Макіяж очей у стилі металік: тіні, які переливаються

Свого часу прихильницею тренду була Брітні Спірс, яка продемонструвала це своїм макіяжем у музичному відеокліпі "Oops!…I did it again". Металічний відблиск на повіках знову в моді. Для його створення використовуйте добре пігментовані спеціальні тіні. Щодо кольору, то можна експериментувати із сріблястими, білими і блакитними відтінками. Якщо спочатку не наважитеся покрити повіку такими тінями повністю, то спробуйте намалювати кольорові стрілки у стилі металік.

Ефект вологих губ за допомогою блиску

Матові текстури на губах повільно замінюють "вологі". Блиски саме з таким ефектом були мегапопулярними у 2000-х. Зокрема, їх наносили кількома шарами навіть поверх помади. У той час було складніше відповідати моді, бо блиски мали властивість розтікатися, а волосся прилипати до губ. Проте вдосконалені засоби 2020-го є якіснішими, тому їхнє використання не принесе вам дискомфорту.

Контрастне мелірування, коли пасма іншого кольору обрамляють обличчя

У 2000-х робити контрастне мелірування, користуватися нарощеними пасмами іншого кольору, ніж ваше природне волосся, було звичною справою. Проте з часом це стало одним із головних антитрендів. Знадобилося багато років, аби фарбування у такому стилі повернуло свою актуальність. Тепер жінки не просто роблять контрастне мелірування, а особливої уваги надають пасмам біля обличчя: брюнетки фарбують їх у світлі відтінки, а білявки – у темні, а потім, збираючи все волосся ззаду, залишають локони іншого кольору виразно обрамляти обличчя.

Чорна підводка на нижніх повіках

20 років тому, окрім показової розкоші та блиску, у моді були поппанк та рухи емо. Вони також стали засновниками кількох трендів. Серед них чорні стрілки на нижніх повіках. Сьогодні експерти краси рекомендують намалювати нижні повіки чорним кольором хоча б заради експерименту, аби відчути настрій тогочасної епохи. Для зручності використовуйте спеціальну підводку-лайнер у темних відтінках.

Страз багато не буває: на обличчя та для волосся

Два десятиліття тому Swarovski навіть випускали спеціальні тимчасові татуювання із кристалів у вигляді квітів, сердечок та в інших формах. Останні одні покази продемонстрували, що у наш час стразами можна прикрасити будь-який образ: додавайте їх на верхні та нижні повіки, брови, вилиці чи доповніть зачіску сяючими аксесуарами.