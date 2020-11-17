Опираючись на тренди минулих сезонів та спостерігаючи видозміни зачісок, hair-експерти вже визначили, які 5 стрижок будуть модними взимку 2021. Вони зазначають, що у новому сезоні жінки активно вдосконалюватимуть свій імідж. Тому важливо дізнатися, як варто постригтися, щоб залишатися стильною.

Саллі Гершбер та Раяна Тригстада– зіркові hair-стилісти. Вони розповіли для InStyle про останні тенденції у стрижках та назвали 5 модних варіантів, як можна постригтися взимку.

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Модні стрижки зими 2021

Боб

Стрижка "боб-каре" є трендовою не лише завдяки тому, що личить майже всім типам обличчя, а й також вона практична. У 2021 можна буде взяти приклад із зачіски Каї Гербер, Лори Геррієр чи Габріель Юніон. Адже у тренді багатошарова текстурована версія бобу.

Невидимі шари

Таким чином можна вдало оновити свою зачіску, не втрачаючи значної частини довжини волосся. Метою стрижки є зняття частини ваги волосся, а саме видалення посічених кінців. Її можна робити на будь-якій довжині та текстурі локонів. Даний тип стрижки не відображається на довжині волосся і може бути непомітним для очей, але завдяки йому шевелюра отримує легкий та живий вигляд.

Махорка

Так називали популярну стрижку у 70-х, головною особливістю якої є нашаровування. Зачіску можна доповнити чубчиком. Вона буде вдалим варіантом для усіх типів волосся та різної довжини, а також підкреслить риси вашого обличчя. Зокрема, можливості для експериментів з укладкою махорка дає безліч.

Сучасна "Рейчел"

Стрижка головної героїні культового серіалу "Друзі" повертається в моду взимку 2021. Пасма волосся по боках обличчя красиво його обрамляють. Зачіска є не лише знаменитою, але й підходить усім жінкам, які прагнуть елегантно оновити свій образ.

Чубчик 70-х

Повернення hair-трендів минулого триває. Чубчик із 70-х буде стильним рішенням як взимку, так і на увесь наступний рік. Проте слід додати, аби чубчик мав привабливий і модний вигляд, вам знадобиться трішки часу і спеціальні засоби для волосся, щоб навчитися його вкладати.

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