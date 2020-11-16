Якщо рожевий був головним кольором волосся зірок восени, то крижаний синій має можливість стати трендовим взимку. Американська популярна співачка Сіара пофарбувала волосся в епатажний відтінок, тематичний для морозної пори року.

Співачка Сіара змінила свій фірмовий шоколадно-коричневий відтінок. InStyle поділився чарівними світлинами зірки у новому яскравому іміджі.

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Модний колір для зимового фарбування волосся

Під час пандемії зміни потрібні кожному. Тому Сіара вирішила кардинально перевтілитися в інший образ за допомогою яскравого та епатажного фарбування волосся. 12 листопада співачка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці селфі, на якому у неї довге волосся крижаного синього кольору. Вона підписала світлину лаконічно: "Блакитний". А також позначила свого колориста Сезара ДеЛеон Рамірес.

Підписники знаменитості ще сумніваються, чи насправді вона змінила імідж. Адже ні Сіара, ні її зірковий колорист, який також працює з Кайлі Дженнер, Cardi B та Кім Кардашян, допоки не підтвердили інформації, що синій колір волосся є справжнім.

Проте hair-експерти вже починають прогнозувати крижаному синьому відтінку волосся популярність взимку. Можливо, тепер і ви захочете яскравих трендових змін у наступному сезоні.