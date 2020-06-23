Сергій Воронцов – український перукар, який працює з волоссям, вирощеним за спеціальною натуральною системою. Однією із його клієнток стала американська зірка Кім Кардашян. В мережі вже з’явилися фото Кім із білявим волоссям, яке спеціально для неї створив українець.

SV Atelier – це проєкт Сергія Воронцова, який він тримав у секреті. Його суть полягає у натуральній системі заміщення волосся. 24 канал дізнався, що навіть Кім Кардашян вже встигла спробувати на собі нову зачіску із волосся, яке виготовляє український перукар.

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Перед тим, як на американській знаменитості з’явилося українське волосся, засновник стартапу SV Atelier зустрівся зі стилістом Кім, Крісом Еплтоном. Сергій переконав Кріса, що його клієнтка залишиться задоволеною, якщо спробує себе у новому образі від нашого земляка. Так і трапилося. Ефектні знімки Кім Кардашян із білявим волоссям викликали захват у ЗМІ та її шанувальників.



Засновник SV Atelier зі стилістом Кім Кардашян / Фото 24 канал

Сергій Воронцов запатентував унікальну власну технологію створення волосся. Він вже тривалий час працював із світовими та вітчизняними зірками. Також його ідея спрямована не лише для зміни стилю знаменитостей. Перукар спрямовує свою діяльність на полегшення життя жінкам, які борються з онкологією. Таким чином вони можуть використовувати волосся, виготовлене в рамках проєкту SV Atelier, аби комфортніше пройти соціальну адаптацію.

Засновник унікальної системи створення волосся тестує його на собі. Він публікує фото та відео в соцмережах, на яких танцює, плаває та займається спортом, не нашкодивши несправжній зачісці. Її практично неможливо відрізнити від природнього волосся. Система передбачає використання натуральних матеріалів для виготовлення волосся. Тому воно є невагомим та легко кріпиться до голови. Його власники можуть продовжувати вести активний спосіб життя, не турбуючись про те, що шевелюра виглядатиме штучною.

Серед клієнток Сергія Воронцова також є MARUV, NK (Настя Каменських), Даша Астаф'єва, Слава Камінська та інші, які не зізнавались про те, що користуються послугами перукаря.